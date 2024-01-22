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Губернатор Севастополя провел планерку на одном из гидроузлов города

Губернатор Севастополя провел планерку на одном из гидроузлов города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:54 22.01.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел очередную выездную планёрку на одном из гидроузлов города.

Как я уже говорил сегодня, из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: почти в 60 раз. На видео, которое сняла моя команда, хорошо виден цвет воды и количество взвеси в ней. При таких обстоятельствах быстро проводить санитарную очистку невозможно. Сотрудники рассказывают, что в первые дни вода поступала вообще с превышением норм загрязнения в сотни раз, сейчас этот показатель снизился, но до нормы все еще далеко. Воду фильтруют по 3-4 раза, время очистки, соответственно, увеличивается и для накопления необходимого объёма воды для штатной подачи во всем городе. Также приходится часто чистить фильтры, они работают только 50% из возможного времени. Старожилы Водоканала говорят, что подобное было только в середине 70-х: тогда станция вообще встала, и город неделю был вовсе без воды, — объяснил ситуацию с водоснабжением глава города.

По его словам, сейчас, чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов.

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Напомним, воду в жилых домах дадут завтра с 9 до 11 часов, затем её отключат до вечера среды,

24 января — мы рассчитываем, что к этому времени водоснабжение будет восстановлено полностью. Ещё раз прошу всех набраться терпения, — резюмировал Михаил Развожаев.

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