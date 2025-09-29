Губернатор Севастополя: «Рассчитываем, что в ближайшие дни сможем вернуть отпуск АИ-95 без ограничений»

Обеспечение Севастополя топливом обсуждалось на аппаратном совещании правительства города:

Мы рассчитываем, что в ближайшие дни сможем вернуть отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений. Ожидаем, что ситуация с АИ-92 стабилизируется в течение недели при условии, что возобновится отгрузка топлива с нефтеперерабатывающих заводов, — сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

По словам Михаила Развожаева, на ТЭС сегодня, помимо АИ-95NP, начали продажу АИ-95 и АИ-92. После 14:30 АТАН также начнёт продавать АИ-92 на четырёх заправках:

Столетовский проспект, 5

Камышовое шоссе, 7в

улица Генерала Мельника, 148

Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а

Подвоз топлива в город, заявил губернатор Севастополя, продолжается.

