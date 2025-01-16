Губернатор Севастополя рассказал Президенту о социально-экономическом развитии города за 10 лет

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в ходе которого губернатор Михаил Развожаев представил доклад об итогах социально-экономического развития Севастополя за 10 лет.

Представил Владимиру Владимировичу доклад об итогах развития Севастополя за 2014-2024 годы, находясь в академии хореографии на мысе Хрустальном, где сейчас по поручению главы государства строится культурный комплекс. У академии, которая как образовательное учреждение работает в Севастополе уже три года, с открытием собственного здания начался новый этап жизни. Наш город растет и развивается: в сравнении с 2014 годом численность населения выросла на 43%. Поэтому наш приоритет — развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для севастопольцев и гостей города. Владимир Владимирович сегодня особо отметил важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры. Ярким примером такой работы Президент назвал уникальный музей-заповедник, историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Глава государства поддержал предложение о продлении программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года. Он также подчеркнул, что важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи в интересах жителей, опираться на их запросы и конструктивные идеи, а достигнутые результаты оценивать — исходя из мнения людей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Валовый региональный продукт вырос в сравнении с 2014 годом почти в 9 раз. Растут собственные доходы города: начиная с 2014 года, они увеличились в 4,5 раза — за счет возможностей, которые открывают новые предприятия и новые рабочие места.

Также растут инвестиции в основной капитал. По предварительным данным статистики, на начало 2025 года привлечено 237 млрд руб. частных инвестиций.

На реализацию программы социально-экономического развития и национальных проектов в общей сложности Севастополю было выделено 153,9 млрд руб. На эти деньги были построены и введены в эксплуатацию 153 объекта.

В сфере образования в период с 2014 года в городе построены и реконструированы 30 объектов, а в рамках президентской программы капремонта школ были отремонтированы 27 объектов в 15 школах.

В городе обновляется и спортивная инфраструктура. За 10 лет в Севастополе появились 65 объектов спорта: это и ФОКи, и стадион «Горняк», и спортплощадки, и дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. В два раза увеличился уровень вовлеченности севастопольцев в занятия спортом: сегодня он составляет 59,1 процента.

В сфере здравоохранения, начиная с 2014 года, в Севастополе были построены 38 медицинских объектов: поликлиника в Казачьей бухте, амбулатория на Фиоленте, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в сельской местности. Капремонт прошел на 47 объектах. К настоящему времени пролицензированы 118 из 120 объектов, в текущем году эту работу полностью планируется завершить.

Кроме того, за 10 лет в Севастополе капитально отремонтировали 696,17 км дорог — это 912 объектов. И если в 2014 году нормативным требованиям соответствовали 37% дорог, то сейчас этот показатель вдвое выше — 79,55%.

В городе активно реализуются меры поддержки участников СВО. На сегодняшний день реализуется 12 мер социальной поддержки, начиная от льгот на оплату коммунальных услуг до предоставления бесплатного питания детям участников в школах.

Мы комплексно создаем инфраструктуру для жизни семей наших воинов: построены школа, детский сад, поликлиника, завершилось строительство многофункционального досугового центра, – отмечает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также, начиная с 2014 года, в Севастополе благоустроены 96 общественных пространств общей площадью более 100 га. В нашем городе реализуются и масштабные проекты. Так, в Севастополе продолжается строительство яхтенной марины в Балаклаве, на сегодня строительная готовность — 38%. Продолжается строительство культурного комплекса на мысе Хрустальном: готовность театра оперы и балета составляет 54%, художественного музея — 44%. В рекордные сроки в Севастополе был построен музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Только за новогодние праздники его посетили более 200 тысяч человек, а всего с момента открытия — свыше 1,5 миллиона.

В федеральном бюджете на реализацию госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2025–2027 годах предусмотрено свыше 316 миллиардов рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя