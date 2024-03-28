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Губернатор Севастополя: в море упал военный самолет
Иллюстрация: pxhere.com

Губернатор Севастополя: в море упал военный самолет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:05 28.03.2024

Конечно, образцово-показательно всем «сам себе режиссерам» Севастополя и на этот раз надо руки поотбивать. Что-то в городе-Герое (не дай Бог) произошло-«хлопнуло»-загорелось-послышалось-привиделось – через считанные минуты видео в пабликах врагов. За оперативность — «пять», за соблюдение информационной гигиены — «двойка»… Ну да ладно, из песни слов не выкинешь, «хайповые» видео уже все, кажется, посмотрели…

Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает, — был вынужден сообщить губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Минобороны РФ хранит молчание. Враг раздувает версию «friendly fire». Наш источник, хорошо знакомый с ситуацией, утверждает: техническая проблема. Почему ее не заметили на земле – разбираются компетентные органы. К слову, хоть кто-то из горожан слышал (видел) в этот момент работу ПВО? Тот и оно. Враг вопит о потере «Су-35», это не так. Последует официальная информация – станет точно известно, какая «сушка» упала в море. Не последует – просто знайте, нет, не «Су-35». Наконец, летчика надо награждать. Герой увел объятую пламенем машину от городской черты. Истребитель рухнул в море. И пилот – молодчага, успел катапультироваться. И спасатели отреагировали оперативно.

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И… не читайте вражеские каналы. Настроение себе сбережете, лишние сомнения (от вранья и вбросов) появляться не будут. А еще отложите свои смартфоны и камеры в сторону, даже «если вдруг чего-то не того«… Здоровее будете.

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