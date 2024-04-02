Губернатор Севастополя вручил награды работникам культуры

Сегодня в «Севастопольской детской школе искусств» прошло торжественное собрание на котором Губернатор Михаил Развожаев поздравил собравшихся работников театров, галерей, музыкальных школ, библиотек с прошедшим Днем работника культуры и вручил награды.

У нас большие перспективы и большое будущее, но оно не получится без вашего ежедневного непростого труда. И, конечно, не зря же говорят сегодня очень много о том, что есть фронт, у нас специальная военная операция, есть культурный фронт. Культурный фронт, который проходит в наших городах, и это борьба за души, за сердца, за мысли наших граждан. И здесь без вас нам никогда не победить. А эта победа, она, наверное, не менее, может быть, даже и более важная, чем победа наших воинов на линии фронта. Кроме того, они также нуждаются в вашей поддержке. Я знаю, что многие наши коллективы выезжают за ленточку, дают концерты, помогают. Поэтому за это вам тоже низкий поклон, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

За большой вклад в проведение общественно значимых мероприятий и активную гражданскую позицию Благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрены:

Дмитрий Казанский;

Олег Терзиев;

Сергей Медведь.

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу Благодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена: Татьяне Турик хормейстеру образцового вокального ансамбля «Маленький принц».

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России Министерством культуры Российской Федерации звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено хореографическому ансамблю «Атлантика», руководители Сергей Кравченко и Галина Кравченко;

За активное участие на а Международной выставке-форуме «Россия» диплом вручен шоу-группе «Гуляй душа», руководитель Константин Пастернак.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личные заслуги в развитии и популяризации культуры в городе Севастополе присвоено почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник культуры города Севастополя»:

Ирине Авуевой, художнику-гримеру «Севастопольский театр юного зрителя»

Елене Адамовой, заведующему библиотекой-филиалом №

Елене Журавлевой, преподавателю «Севастопольской детской музыкальная школа № 8»

Надежде Мироновой, заведующей отделом библиотеки имени А. Гайдара;

Елене Ходорченко, преподавателю виолончели «Севастопольская детская музыкальная школа № 5».

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личные заслуги в создании высокохудожественных образов, плодотворной концертной деятельности присвоено почетное звание города Севастополя «Заслуженный артист города Севастополя»: Юлии Пастернак, участнице народного коллектива шоу-группы «Гуляй душа».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личные заслуги в изучении, сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства в городе Севастополе присвоено почетное звание города Севастополя «Заслуженный деятель искусств города Севастополя»:Валерию Вовку, заместителю директора «Клуб творческой интеллигенции Севастополя».

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личные заслуги в создании произведений живописи почетное звание «Заслуженный деятель искусств города Севастополя» присвоено:

Владимиру Болотному художнику, члену Севастопольского РОВТОО «СХР»;

Николаю Карпову, художнику, члену Севастопольского РОВТОО «СХР»;

Валерию Манину, художнику, члену Севастопольского РОВТОО «СХР».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры и искусства в городе Севастополе и в связи с Днем работника культуры награждены почетной грамотой Правительства Севастополя:

Юлию Алексееву, преподавателя по классу фортепиано «Севастопольская детская музыкальная школа № 8»;

Светлану Алышеву, руководителя народного коллектива эстрадного танца «Импульс»

Марию Безродную, артиста драмы «Севастопольский театр юного зрителя»;

Евгения Бойцова, заместителя начальника Управления культурной политике и развития искусства Департамента культуры города Севастополя;

Ларису Жиляеву, преподавателя, «Севастопольская детская музыкальная школа № 8»;

Наталью Зайцеву, художника-модельера театрального костюма пошивочного цеха «Севастопольский театр юного зрителя».

За многолетнюю творческую деятельность, значительный вклад в развитие искусства в городе Севастополе почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

Александра Бондаренко, художник, член Севастопольского РОВТОО «СХР»;

Анна Кушнир, художник, член Севастопольского РОВТОО «СХР»;

Яна Чиж, художник, член Севастопольского РОВТОО «СХР».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие театрального искусства в городе Севастополе и в связи со Всемирным днем театра Правительство Севастополя награждены почетной грамотой Правительства Севастополя:

Олега Карасева, артиста драмы «Севастопольский театр юного зрителя»;

Лину Ясайте, артиста драмы «Севастопольский театр юного зрителя».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры и искусства в городе Севастополе и в связи с Днем работника культуры Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

— Тамаре Арутюнян, руководителю ансамбля танца «Ультрамарин»;

Елена Власенко, преподавателю по классу гитары и балалайки «Севастопольская детская музыкальная школа № 6»;

Лидии Вусик, библиотекарю библиотеки-филиала № 8

Светлане Городничевой, руководителю клубного формирования «Образцовая театральная студия «А-ФИШкА»;

Альбине Дудко, преподавателю виолончели, «Севастопольская детская музыкальная школа № 1 имени Николая Андреевича Римского-Корсакова»;

Оксане Емцовой , преподавателю гитары и аккордеона «Севастопольская детская музыкальная школа № 8»;

Елене Литовченко, директору «Севастопольская детская музыкальная школа № 8»;

Марине Симоновой, преподавателю «Севастопольская детская музыкальная школа № 1 имени Николая Андреевича Римского-Корсакова»;

Денису Строителеву, артисту-вокалисту высшей категории ансамбля «Шоу-группа «Мюзик-Экс».

За добросовестную работу, высокий профессионализм и в связи с Днем работника культуры Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

Роману Баженову, заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности «Региональная информационно-библиотечная система»;

Светлане Фроловой, заместителю директора по административно-хозяйственной части «Орлиновский центр культуры и досуга».

За значительный вклад в развитие библиотечной системы города Севастополя Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

трудовому коллективу библиотеки-филиала № 4 Библиотеки романтики и путешествий;

трудовому коллективу библиотеки-филиала № 9 им. А. Ахматовой;

трудовому коллективу библиотеки-филиала № 22 Центра эстетического и творческого развития «БиблиоАРТика».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным днем театра благодарность Губернатора города Севастополя объявлена: Валентине Рубиной , начальнику пошивочного цеха «Севастопольский театр юного зрителя».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника культуры поощрены благодарственным письмом Губернатора города Севастополя:

Ольгу Дубок, ведущего бухгалтера «Централизованная библиотечная система для детей»;

Татьяну Панову, ведущего юрисконсульта «Централизованная библиотечная система для детей»;

Анну Пушкареву, заведующего хозяйством «Севастопольская детская музыкальная школа № 6».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со Всемирным днем театра поощрены благодарственным письмом Губернатора города Севастополя:

Марину Джусь, главного администратора «Севастопольский театр юного зрителя»;

Елену Сергу, специалиста по связям с общественностью «Севастопольский театр юного зрителя».

Награды вручил и председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Огромное вам спасибо. Спасибо за преданность делу. Спасибо за то, что вы делитесь с нами своим талантом, богатством своей души. За то, что вы дарите нам радость встречи с прекрасными. Конечно, в этот день хочется пожелать всем здоровья, благополучия и новых творческих успехов, — добавил Владимир Немцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя