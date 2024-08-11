Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли

Поздравляю вас с наступающим Днём строителя! Последние несколько лет строительная отрасль Севастополя демонстрирует уверенные результаты. Построены десятки километров дорог и множество социальных объектов: школы, садики, больницы, дома, благоустроены общественные пространства. С советских времен в Севастополе не строилось новых медицинских объектов — мы построили новую поликлинику в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Мы реализуем грандиозные проекты — такие, как «Новый Херсонес»; по поручению президента строим культурный комплекс на мысе Хрустальном и яхтенную марину в Балаклаве. Всё это — результат труда тысяч людей: проектировщиков, архитекторов, инженеров, рабочих — всех, кто встречается на строительных площадках, чтобы сделать Севастополь лучше. С этого года мы будем вручать строительную премию Севастополя — тем, кто, по версии экспертов Союза строителей Севастополя,лучше всех проявил себя в прошедшем году. Труд строителя исключительно важен для нашего города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Строительный комплекс города Севастополя стремительно развивается. В городе реализуется государственная программа социально-экономического развития, а также ряд других программ, благодаря которым в городе строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты: школы, детские сады, учреждения здравоохранения, объекты культуры и спорта; проводятся капитальные ремонты действующих учреждений. За 2023 год в Севастополь было введено в эксплуатацию 482 тысячи кв. м жилья.

Президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц в своём выступлении отметил, что город уделяет много внимания подготовке профессиональных кадров.

В строительной отрасли Севастополя работает 21 тысяча человек, 1200 предприятий. Я поздравляю каждого из вас и благодарю за нелегкий труд. В нашем городе за последние годы сделано очень многое. И ещё — у нас уникальный город с точки зрения обучения профессиональных кадров. У нас есть колледж, строительный техникум, у нас есть институт, есть магистратура при институте и у нас есть экзаменационная площадка национального реестра специалистов. Не каждый федеральный центр имеет такую оснащенность, — подчеркивает Александр Лившиц.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли в городе Севастополе почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя» присвоено Паронджанову Сергею Сергеевичу, начальнику Центра Управления строительства специальных проектов.

Лучшие представители строительной отрасли города стали победителями профессионального конкурса «Строитель года».

В номинации «Лучшая строительная компания» награждено ПАО «Мостотрест».

В номинации «За значительный вклад в развитие стройкомплекса Севастополя» награждено ООО «Теплостройсервис».

В номинации «Лучшая дорожно-строительная компания» награждено АО «Севдорстрой».

В номинации «За заслуги перед строительной отраслью» награжден Центр управления строительства специальных проектов Минобороны РФ.

В номинации «Лучшая девелоперская компания» награждена жилищно-строительная компания «Интерстрой».

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя почетной грамотой Правительства Севастополя награжден трудовой коллектив ООО «Теплостройсервис».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя почетной грамотой Правительства Севастополя награждена Ельчанинова Наталия Михайловна – начальник сметно-контрольного отдела Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявленатрудовому коллективу ООО «СпецСтройЭксперт».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

— Павленко Евгению Сергеевичу, директору ООО «Авес-строй»;

— Челядинову Андрею Васильевичу, заместителю директора Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя.

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

— трудовой коллектив ООО «Веста»;

— трудовой коллектив ООО «МирТек»;

— трудовой коллектив ООО «Монтаж-строй»;

— трудовой коллектив ООО «Статера»;

— трудовой коллектив ООО «Таврида-Проект»;

— трудовой коллектив ООО «Фаворит».

За добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

— Аблялимов Мансур Меметович – монтажник технологических трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Артамонов Никита Сергеевич – геодезист общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»

— Богомолов Сергей Александрович – начальник производства общества с ограниченной ответственностью «СТАТЕРА»;

— Болотов Андрей Михайлович – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Война Юрий Антонович – монтажник технологических трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Галигузов Константин Сергеевич – мастер строительных и монтажных работ публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Глущенко Игорь Александрович – начальник службы капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»;

— Гончаров Сергей Владимирович – монтажник слаботочных систем общества с ограниченной ответственностью «Строй Град Сервис»;

— Гончаров Юрий Владимирович – машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Горбенко Сергей Юрьевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»;

— Горобец Леонид Леонидович – директор общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карбон»;

— Грамина Юлия Викторовна – ведущий инженер производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Темпрано»;

— Грачев Руслан Викторович – водитель погрузчика общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Грачев Илья Викторович – водитель манипулятора общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Грищук Павел Васильевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Дурсунов Арсен Мустафаевич – сварщик пластмасс 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Дюндиков Валерий Анатольевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Ежова Светлана Сергеевна – главныйй архитектор проектно-реставрационной компании «Троянка» индивидуального предпринимателя Чудаева Ильи Константиновича;

— Задирака Владимир Владимирович – начальник сметно-договорного отдела общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Зинченко Сергей Анатольевич – слесарь общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Иванов Алексей Александрович – главный специалист-геодезист отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Ивочкин Александр Васильевич – монтажник санитарно-технических систем и оборудования общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»;

— Измайлов Евгений Иванович – начальник дорожной службы общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19»;

— Капустин Константин Александрович – начальник строительной лаборатории публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Коломонов Сергей Алексеевич – начальник управления экспертизы Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя»;

— Коростелев Алексей Николаевич – слесарь-сантехник общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Котов Сергей Николаевич – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Кошеленко Вадим Анатольевич – руководителя проектов общества с ограниченной ответственностью «СТАТЕРА»;

— Кузьмин Алексей Васильевич – автокрановщик общества с ограниченной ответственностью «Крымспецтех»;

— Кучеренко Виталий Игоревич – инженер-энергетик общества с ограниченной ответственностью «Энергостройцентр»;

— Лебеденко Алексей Валентинович – монтажник фасадных систем общества с ограниченной ответственностью «Гекон»;

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— Левицкий Евгений Георгиевич – асфальтобетонщик 3 разряда общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»;

— Леухин Олег Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой»;

— Лобуренко Дмитрий Сергеевич – директор общества с ограниченной ответственностью «Строй Град Сервис»;

— Нехаев Роман Владимирович – газоэлектросварщик общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»;

— Никифорова Оксана Анатольевна – ведущий инженер производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «СУ-82»;

— Панасюк Александр Васильевич – монтажник санитарно-технических систем и оборудования общества с ограниченной ответственностью «Теплогрупп»;

— Пашнин Сергей Валерьевич – начальник отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Полунин Александр Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промальп-Севастополь»;

— Потовский Игорь Сергеевич – главный специалист по гидротехническим сооружениям публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Пузырев Александр Александрович – директора общества с ограниченной ответственностью «Тектум»;

— Пухлова Наталья Александровна – главный специалист производственно-технического отдела Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»;

— Ребенков Константин Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Редька Сергей Валерьевич – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой»;

— Сатвалдиев Нодиржан Талибжанович – электромонтажник общества с ограниченной ответственностью «Энергостройцентр»;

— Слободский Виктор Тарасович – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройЭксперт»;

— Смирнов Денис Юрьевич – архитектор проектно-реставрационной компании «Троянка» индивидуального предпринимателя Чудаева Ильи Константиновича;

— Стрецкий Михаил Александрович – инженера по надзору за строительством отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Таборовская Елена Павловна – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Урюпина Лариса Германовна – начальника сметного отдела управления ценообразования Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя»;

— Халабузарь Александр Валерьевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Чавгун Николай Николаевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-Коммунальная Система Экология»;

— Чепурной Юрий Юрьевич – заместитель директора строительного управления общества с ограниченной ответственностью «ДЕМЕТРА»

— Шевченко Татьяна Борисовна – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СУ-82»;

— Шенгоф Андрей Сергеевич – начальник управления строительства Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя