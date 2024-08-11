Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли
актуально в республике
Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли

Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 11.08.2024

В Севастополе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню строителя. Работники отрасли отметят профессиональный праздник 11 августа. В преддверии праздника губернатор Михаил Развожаев вручил им награды.

Поздравляю вас с наступающим Днём строителя! Последние несколько лет строительная отрасль Севастополя демонстрирует уверенные результаты. Построены десятки километров дорог и множество социальных объектов: школы, садики, больницы, дома, благоустроены общественные пространства.  С советских времен в Севастополе не строилось новых медицинских объектов — мы построили новую поликлинику в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Мы реализуем грандиозные проекты — такие, как «Новый Херсонес»; по поручению президента строим культурный комплекс на мысе Хрустальном и яхтенную марину в Балаклаве. Всё это — результат труда тысяч людей: проектировщиков, архитекторов, инженеров, рабочих — всех, кто встречается на строительных площадках, чтобы сделать Севастополь лучше. С этого года мы будем вручать строительную премию Севастополя — тем, кто, по версии экспертов Союза строителей Севастополя,лучше всех проявил себя в прошедшем году. Труд строителя исключительно важен для нашего города, цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Строительный комплекс города Севастополя стремительно развивается. В городе реализуется государственная программа социально-экономического развития, а также ряд других программ, благодаря которым в городе строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты: школы, детские сады, учреждения здравоохранения, объекты культуры и спорта; проводятся капитальные ремонты действующих учреждений. За 2023 год в Севастополь было введено в эксплуатацию 482 тысячи кв. м жилья.

Президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц в своём выступлении отметил, что город уделяет много внимания подготовке профессиональных кадров.

В строительной отрасли Севастополя работает 21 тысяча человек, 1200 предприятий. Я поздравляю каждого из вас и благодарю за нелегкий труд. В нашем городе за последние годы сделано очень многое. И ещё — у нас уникальный город с точки зрения обучения профессиональных кадров. У нас есть колледж, строительный техникум, у нас есть институт, есть магистратура при институте и у нас есть экзаменационная площадка национального реестра специалистов. Не каждый федеральный центр имеет такую оснащенность, — подчеркивает Александр Лившиц.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли в городе Севастополе почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя» присвоено Паронджанову Сергею Сергеевичу, начальнику Центра Управления строительства специальных проектов.

Лучшие представители строительной отрасли города стали победителями профессионального конкурса «Строитель года».

В номинации «Лучшая строительная компания» награждено ПАО «Мостотрест».

В номинации «За значительный вклад в развитие стройкомплекса Севастополя» награждено ООО «Теплостройсервис».

В номинации «Лучшая дорожно-строительная компания» награждено АО «Севдорстрой».

В номинации «За заслуги перед строительной отраслью» награжден Центр управления строительства специальных проектов Минобороны РФ.

В номинации «Лучшая девелоперская компания» награждена жилищно-строительная компания «Интерстрой».

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя почетной грамотой Правительства Севастополя награжден трудовой коллектив ООО «Теплостройсервис».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя почетной грамотой Правительства Севастополя награждена Ельчанинова Наталия Михайловна – начальник сметно-контрольного отдела Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявленатрудовому коллективу ООО «СпецСтройЭксперт».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

— Павленко Евгению Сергеевичу, директору ООО «Авес-строй»;

— Челядинову Андрею Васильевичу, заместителю директора Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя.

За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

— трудовой коллектив ООО «Веста»;

— трудовой коллектив ООО «МирТек»;

— трудовой коллектив ООО «Монтаж-строй»;

— трудовой коллектив ООО «Статера»;

— трудовой коллектив ООО «Таврида-Проект»;

— трудовой коллектив ООО «Фаворит».

За добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

— Аблялимов Мансур Меметович – монтажник технологических трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Артамонов Никита Сергеевич – геодезист общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»

— Богомолов Сергей Александрович – начальник производства общества с ограниченной ответственностью «СТАТЕРА»;

— Болотов Андрей Михайлович – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Война Юрий Антонович – монтажник технологических трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Галигузов Константин Сергеевич – мастер строительных и монтажных работ публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Глущенко Игорь Александрович – начальник службы капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»;

Узнайте больше:  Севастопольский «Виноградный экспресс» меняет маршрут

— Гончаров Сергей Владимирович – монтажник слаботочных систем общества с ограниченной ответственностью «Строй Град Сервис»;

— Гончаров Юрий Владимирович – машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Горбенко Сергей Юрьевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»;

— Горобец Леонид Леонидович – директор общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карбон»;

— Грамина Юлия Викторовна – ведущий инженер производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Темпрано»;

— Грачев Руслан Викторович – водитель погрузчика общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Грачев Илья Викторович – водитель манипулятора общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Грищук Павел Васильевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Дурсунов Арсен Мустафаевич – сварщик пластмасс 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Дюндиков Валерий Анатольевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Ежова Светлана Сергеевна – главныйй архитектор проектно-реставрационной компании «Троянка» индивидуального предпринимателя Чудаева Ильи Константиновича;

— Задирака Владимир Владимирович – начальник сметно-договорного отдела общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Зинченко Сергей Анатольевич – слесарь общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Иванов Алексей Александрович – главный специалист-геодезист отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Ивочкин Александр Васильевич – монтажник санитарно-технических систем и оборудования общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»;

— Измайлов Евгений Иванович – начальник дорожной службы общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19»;

— Капустин Константин Александрович – начальник строительной лаборатории публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Коломонов Сергей Алексеевич – начальник управления экспертизы Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя»;

— Коростелев Алексей Николаевич – слесарь-сантехник общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Котов Сергей Николаевич – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

— Кошеленко Вадим Анатольевич – руководителя проектов общества с ограниченной ответственностью «СТАТЕРА»;

— Кузьмин Алексей Васильевич – автокрановщик общества с ограниченной ответственностью «Крымспецтех»;

— Кучеренко Виталий Игоревич – инженер-энергетик общества с ограниченной ответственностью «Энергостройцентр»;

— Лебеденко Алексей Валентинович – монтажник фасадных систем общества с ограниченной ответственностью «Гекон»;
.
— Левицкий Евгений Георгиевич – асфальтобетонщик 3 разряда общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»;

— Леухин Олег Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой»;

— Лобуренко Дмитрий Сергеевич – директор общества с ограниченной ответственностью «Строй Град Сервис»;

— Нехаев Роман Владимирович – газоэлектросварщик общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»;

— Никифорова Оксана Анатольевна – ведущий инженер производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «СУ-82»;

— Панасюк Александр Васильевич – монтажник санитарно-технических систем и оборудования общества с ограниченной ответственностью «Теплогрупп»;

— Пашнин Сергей Валерьевич – начальник отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Полунин Александр Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промальп-Севастополь»;

— Потовский Игорь Сергеевич – главный специалист по гидротехническим сооружениям публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;

— Пузырев Александр Александрович – директора общества с ограниченной ответственностью «Тектум»;

— Пухлова Наталья Александровна – главный специалист производственно-технического отдела Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»;

— Ребенков Константин Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РИФ»;

— Редька Сергей Валерьевич – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой»;

— Сатвалдиев Нодиржан Талибжанович – электромонтажник общества с ограниченной ответственностью «Энергостройцентр»;

— Слободский Виктор Тарасович – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройЭксперт»;

— Смирнов Денис Юрьевич – архитектор проектно-реставрационной компании «Троянка» индивидуального предпринимателя Чудаева Ильи Константиновича;

— Стрецкий Михаил Александрович – инженера по надзору за строительством отдела строительного контроля Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольский строительный контроль»;

— Таборовская Елена Павловна – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис»;

— Урюпина Лариса Германовна – начальника сметного отдела управления ценообразования Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя»;

— Халабузарь Александр Валерьевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ»;

— Чавгун Николай Николаевич – производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-Коммунальная Система Экология»;

— Чепурной Юрий Юрьевич – заместитель директора строительного управления общества с ограниченной ответственностью «ДЕМЕТРА»

— Шевченко Татьяна Борисовна – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СУ-82»;

— Шенгоф Андрей Сергеевич – начальник управления строительства Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли Губернатор Севастополя вручил награды работникам строительной отрасли

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: строительство в Крым

Комментарии для сайта Cackle
строительство в Крым
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.