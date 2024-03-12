Губернатор Севастополя встретился с участниками всемирного фестиваля молодёжи

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 марта встретился с делегацией, прибывшей в Город-Герой после основной программы Всемирного фестиваля молодёжи.

На обзорной площадке историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Михаил Развожаев рассказал гостям из Абхазии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Демократической Республики Конго, Индонезии, Ирака, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Непала, Пакистана, Панамы, Перу, Сербии, Чили и Эквадора об истории Севастополя и Херсонеса, о строительстве культурного комплекса и о готовящемся открытии учреждения.

Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» строится по поручению нашего президента Владимира Путина. Этот огромный культурный комплекс строится на сакральном для всей России месте — там, где принял крещение князь Владимир. Строительство идёт колоссальными темпами, и мы планируем, что он откроется уже этим летом — к Дню крещения Руси, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Также делегация посетила Севастопольскую детскую школу искусств. Вместе с главой города за чашкой чая гости города обсудили различные вопросы: основные аспекты развития региона, молодёжную политику, возможность международного сотрудничества и культурного обмена, взаимодействие в научной и студенческой жизни. В свою очередь, молодые люди и девушки поделились впечатлениями и рассказали о том, как много сейчас в европейских странах стереотипов в отношении России и Севастополя. Они единогласно выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать в Севастополь, чтобы самим убедиться, как развивается и процветает Город-Герой.

Всемирный фестиваль молодёжи, проходивший в Сочи с 1 по 7 марта, собрал участников из более чем 180 стран. Сейчас Севастополь, как и 30 других регионов России, принимает гостей этого мероприятия в рамках региональной программы «Мы вернулись в Россию». Гости из самых разных стран мира побывали на обзорной экскурсии по городу, посетили 35-ю береговую батарею, Сапун-гору, Херсонес Таврический, крепость Чембало, музей подводных лодок в Балаклаве, Севастопольский государственный университет, фиджитал-центр.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя