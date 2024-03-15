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Губернатор Севастополя: «Выборы президента России – это наша общая гражданская ответственность»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя: «Выборы президента России – это наша общая гражданская ответственность»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:52 15.03.2024

В 8 часов утра пятницы, 15 марта, в Севастополе открылись избирательные участки. Начались выборы президента России, они продлятся три дня: 15,16, 17 марта. Губернатор Михаил Развожаев вместе с семьёй прибыл на избирательный участок на Большой Морской, чтобы отдать свой голос.

Глава города отметил, что ему доложили, что все участки в городе открылись штатно в 8 утра.

Утром мне доложили, что на всех участках уже в 8 утра были люди, а на некоторые севастопольцы пришли даже раньше и ждали открытия, чтобы проголосовать. Я в севастопольцах и не сомневался, настроение  спокойное, уверенное и праздничное! Обращаюсь ко всем: надо обязательно найти время и проголосовать. Это наша общая гражданская ответственность. Прошу всех в один из дней – 15, 16 и 17 марта – прийти на участки и сделать свой исторический выбор, как это было 10 лет назад на референдуме Русской весны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. 

По данным главы севастопольской городской избирательной комиссии Нины Фаустовой, горожане показывают высокую активность.

Никаких технических сбоев, внештатных ситуаций нет. Горожане уже пошли голосовать и показывают высокую активность прямо с раннего утра первого дня. Мы провели огромную работу по подготовке и избирательных участков, и членов избирательной комиссии, поэтому к выборам город готов, – отмечает она. 

Напомним, в Севастополе работают 187 избирательных участков и один специальный – в первой городской больнице. Горожане могут прийти на свой участок в дни выборов, проголосовать на дому, онлайн или, если находятся не по месту регистрации, – с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Узнайте больше:  ФОК Инкермана и ДК Верхнесадового: Михаил Развожаев проверил объекты, которые начали работу

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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