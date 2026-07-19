Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Гулял и застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
Новости Республики
Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

Гулял и застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:33 19.07.2026

В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.

Мужчина, прогуливаясь в горной местности в поселке Коктебель, оказался на сложном участке и не мог самостоятельно спуститься обратно. Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшего. После чего помогли выйти в безопасное место, — сообщили в МЧС.

В медицинской помощи он не нуждался. Для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.

Узнайте больше:  Крым - в списке опасных регионов по клещевому энцефалиту

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 54

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.