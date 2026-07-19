Гулял и застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста

В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Мужчина, прогуливаясь в горной местности в поселке Коктебель, оказался на сложном участке и не мог самостоятельно спуститься обратно. Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшего. После чего помогли выйти в безопасное место, — сообщили в МЧС.
В медицинской помощи он не нуждался. Для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: ГУ МЧС России в Крыму