ГУП РК «Крымавтодор» выделено 6 млрд рублей на ремонт и содержание улично-дорожной сети республики

Качество дорог, которые были сделаны в республике по поручению Президента, достаточно хорошее. Теперь важно отработать имеющиеся инструменты по их содержанию. Максим Васильевич Демин, как руководитель «Крымавтодора», свою ответственность понимает. Предприятие на этот год обеспечено финансовыми средствами в полном объеме – в общем более 6 млрд рублей. Дороги в Крыму должны соответствовать всем существующим стандартам, – сказал Глава республики.

Так, Сергей Аксёнов поставил задачу перед администрацией Бахчисарайского района усилить взаимодействие с «Крымавтодором» и обеспечить проезжаемость всех дорог в муниципальном образовании, независимо от их покрытия. Глава Крыма заострил внимание на километровом участке дороги села Викторовка, который находится в ведении Бахчисарайского дорожного ремонтно-строительного управления «Крымавтодора», и поручил отремонтировать его.

Еще одна задача – до 15 августа расчистить русло реки Альма. В частности, в пределах села Новопавловка оно заросшее и неубранное, а вода подмывает грунт. Глава республики подчеркнул недопустимость превращения водоемов в свалку.

Осмотрев здание Почтовской участковой больницы ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница», построенное в 1975 году, Сергей Аксёнов распорядился организовать здесь ремонт ряда помещений, в том числе рентген-кабинета, куда будет закуплен новый рентгеновский аппарат. Кроме того, в больнице требуется привести в порядок санузлы, заменить стеклопакеты и лифтовое оборудование. На выполнение выше обозначенного планируется направить около 30 млн рублей из внебюджетных источников. В дополнение Глава Крыма поручил подсчитать стоимость ремонта кровли учреждения.

Также Сергей Аксёнов указал на необходимость запланировать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Почтовском сельском поселении на 2026 год.

В селе Глубокий Яр нужно провести разведку подземных вод и при их достаточном объеме пробурить скважину, а при небольшом дебите – изучить вопрос запитки от водовода Ароматненского сельского поселения. Сергей Аксёнов дал соответствующие распоряжения и поручил администрации Бахчисарайского района совместно с ГУП РК «Вода Крыма» организовать подобные работы во всех населенных пунктах, где есть проблемы с водой. Итоговый план по водообеспечению должен быть представлен до 15 июля.

В Скалистовском сельском доме культуры, которому в этом году исполняется 60 лет, будут отремонтированы санузлы и заменены окна. Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на приобретение необходимой учреждению техники. Кроме того, администрация Бахчисарайского района в течение недели рассмотрит варианты ремонта или замены старых полов в здании.

Далее Глава Крыма осмотрел МБОУ «Скалистовская средняя общеобразовательная школа имени Лиморенко Павла Трофимовича»: спортивный и актовый залы, пищеблок, ряд классов. Принято решение заасфальтировать перед школой площадку.

Помимо этого, Сергей Аксёнов раскритиковал качество санитарной очистки и уборки в Скалистовском сельском поселении. Перед главой администрации поселения поставлена задача организовать необходимые работы и исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Затем Глава республики посетил Ароматненский сельский дом культуры, где будет произведена замена стеклопакетов. По поручению Сергея Аксёнова в учреждение будут закуплены сценические костюмы.

Также Сергей Аксёнов побывал в Бахчисарае. Ход строительства школы на 600 мест на улице Мира обозначен как один из наиболее проблемных вопросов. Глава Крыма указал на неприемлемость срыва сроков работ и поручил заместителю Председателя Совета министров РК Николаю Воробьеву вместе с главой администрации города Бахчисарая Дмитрием Скобликовым взять их реализацию на объекте под личный контроль. Прежде всего, требуется огородить стройплощадку для безопасности граждан, а если строительство будет затягиваться – сменить подрядную организацию.

Дополнительно Дмитрий Скобликов проинформировал о планах в течение трех месяцев отремонтировать 30 подъездов в многоквартирных домах Бахчисарая и еще 10 – в пгт Научный.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов остановился на вопросах ремонта помещений сельских клубов и домов культуры, в которых ведется кружковая деятельность. «Очень важно создать максимально комфортные условия для занятий. Главы администраций всех муниципалитетов должны заблаговременно подготовить технические решения и предложения по обновлению ключевых элементов инженерного оборудования зданий как клубных, так и спортивных учреждений. Речь в первую очередь о кровле, оконных стеклопакетах, системе отопления, санузлах, – отметил Глава Крыма.

В поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым