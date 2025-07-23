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ГУП РК «Крымавтотранс» в первом полугодии 2025 года перевезено более 3,4 млн человек

ГУП РК «Крымавтотранс» в первом полугодии 2025 года перевезено более 3,4 млн человек

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 19:00 23.07.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о текущей деятельности ГУП РК «Крымавтотранс». Так, за I полугодие 2025 года предприятием перевезено более 3,4 млн человек.

Междугородными перевозками воспользовались более 1 млн 728 тыс. пассажиров, пригородными – более 1 млн 580 тыс., межрегиональными – свыше 127 тыс. человек. В среднем услугами предприятия пользуются около 19 тыс. пассажиров в день, – сообщил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что важным вопросом остается развитие сети автостанций.

В июле выполнен текущий ремонт на автостанции «Судак», завершен ремонт служебных помещений на автостанции «Евпатория», а также работы по освещению автостанции в Алуште и прилегающей к ней территории, – поделился Глава республики.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, дальнейшее развитие пассажирских перевозок и модернизация транспортной инфраструктуры – одна из ключевых задач органов власти.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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