ГУП РК «Крымэнерго»: способы передачи показаний счетчиков

Это необходимо для точного отображения в квитанциях начислений за потребленную электроэнергию. При отсутствии сведений сумма оплаты рассчитывается по среднемесячному потреблению. Отправлять информацию гарантирующему поставщику необходимо даже при неизменных цифрах на счетчике. В свою очередь, работники ГУП РК «Крымэнерго» регулярно проводят подомовой обход и осуществляют съем контрольных показаний. Если при этом контролеры выявят разность данных между теми, которые передает абонент, и фактическими показаниями, то ему будет сделан перерасчет.

Отметим, что в многоквартирных домах, где установлены умные счетчики, подключенные к интеллектуальной системе учета, информация о расходе ресурса передается в ГУП РК «Крымэнерго» автоматически. Для удобства клиентов работают личные кабинеты на официальном сайте энергопредприятия (https://lk.crimea-energy.ru) и в мобильном приложении (https://crimea-energy.ru/files/app-release.apk). С их помощью можно не только сообщить показания, но и до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, произвести оплату услуги, а также при необходимости обратиться в службу клиентской поддержки и получить профессиональную консультацию. Онлайн-сервисы позволяют пользователям экономить время и контролировать свой бюджет. Также абоненты могут передать показания по телефонам и при личном посещении офисов обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» (https://crimea-energy.ru/consumers/cserv/offices) либо по телефонам контакт-центра: 88005060012 (с мобильного); 08005060012, 23-78-33, 31-86-30 (со стационарного).