ГУП РК «Крымгазсети»: о деятельности предприятия говорили специалисты

Провёл совещание по вопросам деятельности ГУП РК «Крымгазсети». Обсудили ряд вопросов.

В частности, о ходе выполнения мероприятий государственной программы Республики Крым «Газификация населённых пунктов Республики Крым» и инвестиционных программ ГУП «Крымгазсети» на 2023 год, по догазификации населённых пунктов республики, о технических присоединениям и подключениям домовладений, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, также обсудили строительство газопровода высокого давления ГРС «Весёлое» — пгт Форос».

Регулярно в населённых пунктах Республики Крым проводится торжественный пуск газа. На минувшей неделе сотрудники Минтопэнерго Крыма провели выезд на объекты газификации в населённых пунктах городского округа Феодосия, а также в Ленинском районе. В с. Фронтовое Ленинского района состоялся торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения. Это первое из четырех сел Ленинского района, в которых в 2023 будут выполнены работы по газификации в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя, — заявил Юрий Гоцанюк.