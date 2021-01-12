ГУПС «ЕИРЦ» в Севастополе: возможные способы оплаты за жилищно-коммунальные услуги

На сегодняшний день, в связи с ограничительными мерами по борьбе с Covid19, введены ограничения по количеству одновременного посещения гражданами залов Государственного унитарного предприятия Севастополя «Единый информационно-расчетный центр» (ЕИРЦ). Так, в зале по адресу ул. Большая Морская, д. 41, ограничение одновременного посещения зала составляет 20-25 человек. Об этом рассказал директор ГУПС «ЕИРЦ» Иван Дремов.

В зале определены места для нахождения посетителей маркировочными лентами, работает рециркулятор воздуха, каждые два часа проводится проветривание помещений. Ситуация осложнена тем, что оплата производится с 10 по 15 число каждого месяца – сразу же после получения счет-квитанции. ГУПС «ЕИРЦ» призывает граждан производить оплату через кассы не в эти пять дней, а на протяжении всего месяца, во избежание большого скопления людей. В случае оплаты в течение месяца, после получения счет-квитанции, пени не начисляются, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГУПС «ЕИРЦ» Ивана Дремова.

ГУПС «ЕИРЦ» информирует о возможных способах оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Кассы ГУПС «ЕИРЦ» по адресам:

ул. Б.Морская, 41 (ГУПС «ЕИРЦ»), ул. Новикова, 4 (ГУПС УК «Балаклавского района»), ул. Гер. Бреста, 45 (ГУПС «УК Гагаринского района – 1»), ул. Т.Шевченко, 11 (ГУПС «УК Гагаринского района – 2»), пр. Октябрьской революции, 89 (ГУПС «УК Гагаринского района – 2»), ул. Пролетарская, д. 27 (ГУПС «ЕИРЦ»), ул. Горпищенко, 44 (ГУПС «ЕИРЦ»), пр. Ген. Острякова, 149.

Платежи в кассах ЕИРЦ принимаются без комиссии. В кассах возможно оплатить как все счет-извещения, так и каждую услугу отдельно.

Другие способы оплаты:

Терминалы для оплаты и кассы ПАО РНКБ. По всему городу открыто 33 отделения банка с кассами и 85 банкоматов (ПТС – терминалы) где можно произвести оплату по ЕПД. Комиссия при оплате 0,7%.

«Автоплатеж». Платеж производится с банковского счета. Данную услугу необходимо лично оформить в отделении банка. Услуга предоставляется без комиссии.

Посредством интернет-банкинга. Регистрация личного кабинета осуществляется в любом отделении банка РНКБ.

Посредством мобильного приложения банка РНКБ «Цифровой офис».

Терминалы ООО Payberry, расположенные по всему городу Севастополю. Терминал по адресу ул. Б.Морская, 41 принимает платежи с комиссией 1 %, остальные терминалы по всему городу принимают платежи с комиссией 3 %.

Отделения ФГУП «Почта Крыма».

Посредством других финансовых учреждений.