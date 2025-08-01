Гуцериев уходит: М.Видео меняет владельца и возвращается к росту

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо», показывает признаки восстановления после существенной перестройки структуры собственности и смены управленческой команды. Новым владельцем сети стал Билан Ужахов, ранее возглавлявший компанию. Вслед за сменой акционера произошла и ротация топ-менеджмента — на ключевые позиции пришли специалисты, работавшие с маркетплейсами и крупными цифровыми площадками, сообщает pronedra.ru.

Эксперты отмечают, что передача контрольного пакета акций в руки управленцев — типичный шаг в кризисных ситуациях, направленный на стабилизацию. За этим решением, по данным близких к ситуации источников, стоит соглашение между прежними собственниками и крупнейшими кредиторами. Ожидается, что это позволит компании не только сохранить операционную устойчивость, но и расширить модель дистрибуции за счет новых каналов продаж.

Ранее М.Видео принадлежал группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Контроль над компанией был установлен в 2017 г., когда структуры бизнесмена приобрели 57,7% акций у основателей. Позднее доля была доведена до 75%. На тот момент в акционерном капитале присутствовал также Саид Гуцериев, сын олигарха. Под управлением новой группы ритейлер провел ряд поглощений, включая покупку российского бизнеса MediaMarkt и сети «Эльдорадо». Эти шаги временно вывели компанию на лидерские позиции в сфере бытовой электроники и техники.

Однако пандемия коронавируса, массовый уход западных брендов с рынка и бурное развитие интернет-торговли кардинально изменили ситуацию. Компания не справилась с вызовами, допустив стратегические ошибки — в частности, несвоевременный пересмотр бизнес-модели и неэффективное распределение ресурсов.

К 2021 г. стоимость акций на бирже снизилась с 820 до менее чем 90 рублей, а капитализация упала почти в 10 раз. При этом годовая выручка начала сокращаться на 20%, а суммарная задолженность превысила 80 млрд рублей.

Тем не менее, несмотря на угрозу банкротства, структуры «Сафмара» продолжали вливать средства в бизнес и добились договоренностей с ключевыми кредиторами. Параллельно руководство инициировало меры по оптимизации расходов и пересмотру стратегии. Первые результаты не заставили себя ждать — началось восстановление показателей, а уровень доверия инвесторов стал постепенно расти.

Весной в деловых кругах появились сообщения о возможной продаже «М.Видео-Эльдорадо» банку «ПСБ». Схожий сценарий был реализован при переходе «Магнита» под контроль ВТБ. Такие сделки обычно сопровождаются сохранением бренда и рабочей инфраструктуры.

На текущем этапе наблюдается стабилизация ситуации внутри компании. Структурные реформы, обновление руководства и восстановление деловых связей позволяют говорить о постепенном возвращении М.Видео на позиции, которые были утрачены в кризисные годы.

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