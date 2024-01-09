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Хадж-2024: крымчан приглашают совершить паломничество
источник: pikist.com

Хадж-2024: крымчан приглашают совершить паломничество

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 13:57 09.01.2024

Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь (Таврический Муфтият) совместно с официальным крымским хадж-туроператором «АВН-тур» приглашают совершить Хадж-2024.

По решению Саудовских властей, все желающие совершить Хадж 2024 должны записаться не позднее 1 марта 2024 года. Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт. Стоимость паломничества в этом году на 30-35 дней составит 5500$, а до 16 дней — 6000$.

Желающие отправиться в Хадж могут узнать дополнительную информацию на официальном сайте крымского Хадж туроператора ЦРО ДУМК: https://avntour.ru Записаться можно по следующим номерам телефонов:

источник: пресс-служба ДУМК

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