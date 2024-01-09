Хадж-2024: крымчан приглашают совершить паломничество

Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь (Таврический Муфтият) совместно с официальным крымским хадж-туроператором «АВН-тур» приглашают совершить Хадж-2024.
По решению Саудовских властей, все желающие совершить Хадж 2024 должны записаться не позднее 1 марта 2024 года. Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт. Стоимость паломничества в этом году на 30-35 дней составит 5500$, а до 16 дней — 6000$.
Желающие отправиться в Хадж могут узнать дополнительную информацию на официальном сайте крымского Хадж туроператора ЦРО ДУМК: https://avntour.ru Записаться можно по следующим номерам телефонов:
- 8 800 551 3130
- +79780908202
- +79782026968
- +79257158485
источник: пресс-служба ДУМК
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