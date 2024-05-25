Харьковское направление — 25.05.24 (сегодня). Карта СВО

Карта СВО — 25.05.24. Харьковское направление (Волчанск — Липцы) — сегодня. Продолжаются тяжелые бои вдоль всего участка фронта. В н.п Волчанск наши силы продвигаются, несмотря на активные контратаки ВСУ. Дроны ВСУ ведут постоянную разведку и наводят кассетные снаряды на наши позиции. Противник собрав для этого резервы с других направлений, предпринимает попытки контратак в северной части в районе восточного частного сектора. Для пресечения его попыток наша артиллерия использовала все средства, включая работу ТОСов по местам скопления сил противника южнее реки Волчья. Противник продолжает упорно удерживать позиции. По тылам ВСУ продолжает работать наша авиация, что сильно сковывает его логистику.

ВСУ подорвали мост между н.п. Тихое и н.п. Волчанские хутора. По всему видимому, враг отказался от иллюзий быстрого оттеснения ВС РФ с данного участка и всерьез рассматривает угрозу окружения Волчанских хуторов и последующего выхода во фланг гарнизона в н.п. Волчанск.

В н.п. Липцы наши войска продвигаются и нацелены на высоты к западу от села. Контроль над этими высотами означает контроль над селом и дорогой на Харьков. Сообщается об успехах одной из наших бригад, которая за последние 10 дней поразила более 40 орудий, два десятка танков и бронетехники, 8 установок РСЗО и два ЗРК с помощью Ланцетов, что является значительным достижением. ВСУ начали контрнаступательные действия и смогли незначительно продвинуться к юго-востоку от Лукьянцев, отбив часть захваченных позиций.

ВКС России нанесли удары по сортировочной станции в Харькове, где находилось вооружение для фронта, а также по станциям в Люботине, куда прибывают эшелоны с центральной и западной Украины. По неподтвержденной информации, был нанесен удар по эшелону с личным составом.

Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!

Карта боевых действий на Украине сегодня. 25.05.24 (Харьковское направление)

Увеличить карту

В ходе боев за Волчанск были уничтожены и повреждены мосты через реку Волчья, которая отделяет северную часть города от южной. Противник решил контратаковать, чтобы сбить темп нашего наступления на участке Харьковское направление и начал наводить понтонные переправы через реку. Переправы под огнем Армии России. На видео объективный контроль авиационного удара по переправе через Волчья.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны по всей линии соприкосновения, включая Харьковское направление в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 ВС Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 авиабомб Hammer, 13 ракет HARM, противокорабельная ракета «Нептун», 91 снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотников.

Новости СВО на Украине сегодня — 25.05.24

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении российские штурмовые группы полностью освободили Уманское. Южнее, наши части, наступая со стороны Уманского вышли к Яснобродовке и закрепились около окраин этого села. Занятие Яснобродовки заставит противника отойти на запад за реку, что позволит обеспечить тыл нашим частям, начавшим наступать на юг от Нетайлово. В тыл пока еще наполовину занятой противником и находящейся чуть южнее Красногоровки. В Нетайлово бои продолжаются на окраинах, а также идет зачистка прилегающих полос.

У Яснобродовки идут позиционные бои. К северу от Очеретино армия России методично подтачивает оборону врага с помощью артиллерии и авиации. Давление на Торецкую группировку усиливается.

Северское направление

Продолжаются бои в окрестностях Белогоровки. Некоторое время назад противник предпринял несколько локальных контратак к северо-востоку от Западной фильтровальной станции в направлении Шепиловских гор. Окопы и блиндажи на этом участке сильно перепаханы артиллерией, а потому особенной ценности не представляют, российские войска откатились из низины, сохранив присутствие на высотах к востоку у «П»-образной посадки.

На противоположном берегу Северского Донца к северу от Белогоровки присутствуют небольшие укрепрайоны противника. Этот участок сильно заболочен и практически непроходим. Укрепрайоны на высотах к востоку от Белогоровки под устойчивым контролем российских сил, однако опереться на них для продвижения вглубь населенного пункта сложно: перепад высот, большое количество окопов и «лунный» пейзаж затрудняют перемещение даже высокопроходимой гусеничной технике.

К югу от мелового карьера некоторое время назад ВС РФ удалось продвинуться и занять опорный пункт у лесополосы, а также зацепиться за территорию заброшенных садов к востоку от урочища Артемоновского. В самом урочище – несколько крупных опорных пунктов противника. Дальнейшее продвижение здесь чревато большими потерями, поскольку к северу от Артемоновского снова укрепленная высотка, подпертая артиллерией из заказника «Ковыль около села Григоровка» и Национальнного природного парка «Святые горы».

Донецкое направление

Продолжаются штурмовые действия ВС РФ в Парасковиевке, есть небольшие продвижения. В Красногоровке также продолжаются городские бои, без особых изменений в ЛБС, но инициатива по-прежнему принадлежит российским войскам. В районе Нетайлово идёт зачистка окраин населённого пункта от остатков украинского гарнизона, который уже начал отходить в Карловку и готовиться к дальнейшей обороне. Аналогичная ситуация в Уманском, там российские войска также ведут зачистку населённого пункта. В Новоалександровке начались бои на окраине населённого пункта.

Однако противник продолжает удерживать позиции в высотной застройке несмотря на множественные удары нашей артиллерии и авиации. ВС РФ методично расширяют зону контроля. В Георгиевке ВСУ отбиваются дронами, а вот в Невельском пока крепко держат оборону, но наши продолжают атаки. В Парасковиевке продолжаются бои, наши силы двигаются как в селе, так и южнее, к дороге Новомихайловка-Константиновка. Часть этой дороги уже под нашим огневым контролем.

Часов Яр сегодня

Идет уже восьмой день интенсивного штурма города. Наша авиация и артиллерия не смолкают. Противник держится и даже контратакует. Идет очень вязкое встречное сражение с небольшими тактическими продвижениями с нашей стороны.

Все говорит о том, что командование ВСУ очень надеется, что у нас не хватит резервов и по сути играет ва-банк. Либо пан, либо пропал. Либо они удерживают главный контур обороны города, выбив нас обратно за линию канала и из микрорайона Канал, либо мы, прорвавшись в микрорайон Новый занимаем этот самый контур и заходим в центр города с большими шансами на его быстрое дальнейшее освобождение.

Продавив оборону противника в районе Клещеевки на самой важной точке (стратегическе высоты западнее села), мы продолжаем выбивать небольшие его гарнизоны южнее и севернее этой точки. Противник, понимая, что ему все равно их не удержать, явно тянет время, быстро пытаясь создать линию обороны по каналу «Северский Донец-Донбасс», линия которого, вероятно, далее будет его следующим рубежом яростного сопровтивления.

Херсонское направление

С Херсонского участка идут слухи о эвакуации ВСУ своих позиций в Крынках из-за переброски 36-й бригады на Харьковское направление. Однако, подтвердить это сложно, и боевая активность наших военных не утихает. Противник открыл шлюзы на плотине ДнепроГЭС и идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населённым пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления», — заявил губернатор Херсонской области В. Сальдо.

На Сватовско-Купянском направлении российские войска продвигаются в направлении Стельмаховки, а также ведут бои непосредственно в Берестовом.

На Угледарском направлении ВС РФ провели успешную атаку, заняв несколько лесополос к югу от Константиновки. Западнее Новомихайловки продолжаются встречные бои.

Ночью ВСУ снова атаковали Крым. Конфигурация атак остается прежней: дроны, за которыми следуют ракеты ATACMS, а в море действовали БЭКи с пусковыми установками от ГРАДов. Имеются разрушения и двое погибших.

Что говорит противник

Германия отказывается отправлять ракеты Taurus на Украину

С ними придется отправлять и своих военных для программирования, а на такую эскалацию Берлин не готов. Однако, Германия продолжает поддерживать статус главного европейского спонсора Украины и готовит новый пакет помощи совместно с Данией. В него войдут 10 танков Leopard, три системы РСЗО HIMARS, множество инженерной техники, пятьсот разведывательных дронов и 700 единиц стрелкового оружия.

Возможно, немецкие Leopard в этот раз смогут жить в бою несколько дольше, если на них начнут устанавливать антидроновые ‘мангалы’ по примеру Abrams.

«С моей точки зрения проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния», – заявил канцлер Германии Шольц.

Точность ряда видов оружия НАТО на Украине снизилась в 10 раз из-за работы российской РЭБ, — Washington Post

После того, как уровень точности некоторых видов вооружения США значительно снизился, Киев прекратил их использование. Речь идет о вооружении со спутниковым наведением, в т.ч снаряды Excalibur и системы HIMARS. «Например, уровень успеха снарядов США Excalibur резко упал в течение нескольких месяцев – до менее 10% поражений целей», – рассказал источник WP. 6 месяцев назад, после того, как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки Excalibur.

Ещё до того, как США прекратили поставки, артиллеристы ВСУ в большинстве прекратили применять Excalibur, т.к. они тяжелее других снарядов в использовании. Российские РЭБ также препятствуют работе авиации: «Для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что не находятся под прицелом».

Харьковское направление Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…