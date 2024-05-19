Харьковское направление на 19.05.24 (сегодня). Карта боевых действий

Харьковское направление. По состоянию на сегодняшнее утро в н.п. Волчанск наши подразделения развивают прорыв обороны противника в районе медицинского колледжа и продвигаются на юг к городскому пляжу, противник отступил на южный берег к пожарной части. На северном берегу Волчанска ВСУ окопались в районе лицея и здания Укртелекома, однако их позиции находятся под угрозой окружения.

Украинские ресурсы подтверждают контроль российскими военными позиций в районе центральной больницы и ведении штурмовых действий вдоль улиц Чехова, Короленко, Гоголя и Соборная.

Также подтверждается информация о занятии российскими войсками н.п. Бугроватка и штурмовых действиях в н.п. Старица, расположенном западнее Бугроватки.

Параллельно наши части пытаются закрепиться на флангах от Волчанска и одновременно на противоположных берегах Северского Донца в районе н.п. Прилипки и н.п. Волчанские Хутора (южнее реки Волчанка). При этом благодаря переброске нескольких десятков батальонов пехоты на участок и укреплению обороны в городе ВСУ удалось несколько снизить темпы наступления ВС РФ.

Продолжаются упорные бои в районе н.п. Липцы и Слобожанское. Основные бои идут за высоты восточнее этих сел. Российские войска продолжают штурмовые действия в районе дачных посёлков юго-западнее н.п. Глубокое, вдоль лесополос в районе высоты 212 и на ближних подступах к селу Липцы этот населенный пункт меет стратегически важное значение из-за своей близости к Харькову (удаление 17 км) и наличии примыкающих к нему высот на западе и востоке, контроль над которыми позволит взять под огневой контроль все ключевые дороги снабжения Харьковской группировки ВСУ. Противник производит постоянные попытки контратаковать наши части.

В районе Лукьянцев незначительно расширена зона контроля, противник сохраняет присутствие в «клине» между Лукьянцами и Глубоким. Сведений о продвижении российских подразделений со стороны Зеленого в направлении Нескучного пока нет.

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Карта боевых действий СВО 19.05.24 (Харьковское направление)

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Удар ВСУ по больнице в северной части Волчанска

Удар противника по больнице Волчанска, занимаемой российскими бойцами, сразу несколькими авиабомбами JDAM-ER либо GBU-39B из состава высокоточного боеприпаса GLSDB.

Оба средства поражения представляют собой, по сути, планирующую авиабомбу, просто доставляемую к цели разными средствами. На видео с украинского дрона видно, что прилетающие боеприпасы обладают крыльями, однако качество съемки не позволяет сделать однозначный вывод о его точном типе.

Интересно, что буквально на днях был сбит один один из украинских Су-27, как раз занимавшийся сбросом планирующих авиабомб на российские позиции. Так или иначе, в связи с поставками противнику новых высокоточных авиабомб и адаптации под них все большего количества советских истребителей, интенсивность и результативность их применения начинает возрастать.

Какие направления важны для ВСУ на участке Харьковское направление - Военная хроника Наступление «северных» продолжает развиваться, и в последние несколько дней возникло много споров относительно того, где оно может получить усиление, а где, напротив, темпы продвижения могут быть снижены. Что собой представляет наступление «северных» на участке Харьковское направление в данный момент? Сейчас группировка ВС РФ наступает в Харьковской области по пяти различным направлениям. Некоторые из направлений уже соединились в единую линию фронта, другие, напротив, позволяют реализовывать тактические планы ограниченными силами в несколько батальонно-тактических групп. Однако вне зависимости от того, какие планы у командования российской армией в Харьковской области, для ВСУ несколько направлений имеют чрезвычайную важность. О каких направлениях речь? Первое и самое важное — Волчанск. Туда развивается основное наступление ВС РФ. С территории заброшенного аэродрома Волчанска по территории Белгорода и других регионов России применялось большое количество беспилотников, и теперь эта возможность для ВСУ утрачена. Кроме того, железнодорожная ветка Волчанск — Белый Колодезь позволяла держать в этом районе хорошо снабжаемую группировку с артиллерией. После освобождения соседних с Волчанском сёл Старица (на западе) и Зыбино (на востоке) перед ВСУ замаячила перспектива реального окружения города. С учётом того, что «северные» активно продвигаются и в самом городе, а ГУР и многочисленные ТрО не могут этому помешать, исправить положение украинской армии пока не удаётся. Узнайте больше: Харьковское направление. Обстановка на 14.05.24. Карта боевых действий Второе направление — Липцы. В первую очередь оно важно из-за близости к Харькову (до харьковской окружной оттуда всего 17 км). Само село находится в низине, однако с прилегающих к нему высот на западе и на востоке российские войска могут взять под огневой контроль дороги, по которым снабжается гарнизон ВСУ в Харькове. В Липцах располагался и зенитный комплекс Patriot, из которого ВСУ сбили самолёт Ил-76 с пленными, которых везли для обмена. Кроме того, через Липцы и несколько сёл к югу проходит удобная дорога, по которой можно при необходимости пробиться к Харькову. По информации «Военной хроники», ВСУ также опасаются удара «северных» по линии Казачья Лопань — Прудянка — Слатино в 20 км к западу от Липцев. Эти сёла также расположены в низине, как и линия Липцы — Харьков, однако прилегающие высоты позволят артиллерии установить огневой контроль над путями снабжения Харькова с севера и северо-запада. Кроме того, между Казачьей Лопанью и Харьковом удобно расположена железнодорожная ветка на Белгород, а ширина колеи позволит при необходимости усилить снабжение «северных», если решение о штурме Харькова будет принято. Аналогичные опасения у командования ВСУ существуют и на тему гипотетического удара «северных» со стороны Грайворона с наступлением на Золочев в Харьковской области. В Золочеве находится относительно крупная узловая станция, а железнодорожная ветка в данный момент позволяет ВСУ маневрировать подкреплениями с Сумской области в Харьковскую.

Волчанск, который штурмуют наши подразделения — вид сверху

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 19.05.24

Донецкое направление. Российские войска продолжают штурм Красногоровки с нескольких направлений. На текущий момент противник сохраняет контроль над половиной населенного пункта — преимущественно в жилой застройке, которая находится в низине. На восточной окраине последние несколько недель шли бои к западу от охотничьего дома (дом Минича) — на этом участке противник оборудовал разветвленную сеть опорных пунктов с минными полями. Южнее российские войска окончательно зачистили территорию у пруда Борисовка, где ранее сохранялось очаговое сопротивление нескольких отделений пехоты ВСУ.

Замедлилось продвижение наших войск на Очеретинском выступе западнее Авдеевки, южнее наши войска продвигаются вперед с тяжелыми боями. ВС России сохраняют инициативу на Купянском направлении в районе Кисловки. Кровопролитные бои идут у восточной части Часов Яра. Продолжается штурм Красногоровки на Южнодонецком направлении. Старомайороского и Урожайного — на Времевском выступе. На Запорожском фронте наши войска штурмуют злополучное Работино, неся тяжелые потери от дронов и артиллерии ВСУ, при этом в самом разрушенном селе негде закрепляться, стрелковых боёв практически нет. Надежда на этом участке на продвижение от Вербового, но темпы его по понятным причинам также невысоки.

Что говорит противник

Наступает конец. Украина оказалась провальным проектом — Алексей Арестович*

Украина, построенная после развала СССР, провалилась как проект второй республики. По мнению Арестовича, если нынешнее государство будет существовать и дальше, это приведет к очередным сотням тысяч жертв его граждан.

«Нами правят моральные некомпетентные уроды, ворующие на крови, неспособные принимать решение, неспособные принимать позитивную мотивацию, способные только ужесточать ситуацию, делая ее все хуже и хуже некомпетентностью, воровством и неспособностью дать позитив, объяснить людям, за что они воюют, дать надежду на будущее и все ухудшающие. Убивающие бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей и так далее. Вот и все», — сказал экс-советник ОП

«Это диагноз, второй украинской республике конец. Если она просуществует еще какое-то время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится. Она оказалась провальным проектом. Сначала провалилась УНР, Директория и Гетьманат, теперь провалилась вторая украинская республика, образованная в 91-м году», — заявил Арестович.

*В мае 2023 года внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Харьковское направление Интерактивная карта онлайн — Волчанск ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…