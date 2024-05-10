Харьковское направление. Обстановка на 10.05.24.

Слобожанское направление: разведка боем на севере Харьковской области обстановка по состоянию на 13.00 10 мая 2024 года

В силу того, что в российском Telegram (с подачи украинских источников) уже начали разгонять ура-патриотичные настроения, о происходящем на севере Харьковской области нужно говорить: причём, говорить взвешенно, не забегая впереди паровоза и не вторя различным информационным помойкам, которые кинулись писать про масштабы продвижения.

Ночью группировка войск «Север» и подразделения, дислоцированные вдоль старой границы России, начали наносить массированные удары по плановым целям из ствольной, реактивной артиллерии, миномётов и задействуя выделенный ресурс авиации ВКС России на данном участке.

Цель огневого поражения — это снижение оборонительных возможностей противника, а также уничтожение долговременных огневых точек.

▪️Одновременно с этим передовые группы начали зачистку прифронтовой полосы. Из-за того, что раньше т.н.Украина и Россия были единым пространством, в большинстве мест один населённый пункт перетекает в другой, а граница долгое время была очень условна. Поэтому боевые действия в прифронтовой полосе начали квалифицировать как масштабное наступление — это несколько некорректно. Речь шла о разведке боем, которая проведена и проведена успешно.

Если же смотреть на карту, то расширена зона боёв на глубину до 2-3 километров на отдельных участках. О полноценном переходе приграничных сёл под контроль российской армии говорить пока рано.

▪️В результате боевых действий в приграничье за последний год тот же н.п. Стрелечья представляет собой голое поле. Пока к северу от Харькова боевые действия не приблизятся хотя бы к Липцам, говорить о взятии сёл и посёлков крайне преждевременно.

Поэтому боевые действия в приграничье — это в первую очередь рывки через руины и опорные пункты противника.

Невооружённым глазом заметен акцент на Волчанске. Волчанск — одна из главных перевалочных баз противника, через него строится логистика к востоку от Северского Донца. Город играет немаловажную роль в обороне северо-востока Харьковской области. Местные власти уже объявили о начале эвакуации из населённого пункта.

По Волчанску и окрестностям работают, причём, работают системно: опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья. Район междуречья важен для облегчения боевых действий под Купянском и возможного взлома обороны противника на востоке Харьковской области.

Из-за того, что группировка войск «Север» приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны, в Сети началось невиданное оживление, подогреваемое не только противников по линии ЦИПсО, но и российскими хайпожорами и ура-патриотами. Противник этим пользуется: всегда можно очередной «виртуально» взятый русскими посёлок объявить освобождённым, запечатлев там украинский флаг.