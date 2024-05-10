Харьковское направление. Обстановка на 10.05.24.

Харьковское направление. В эти минуты наша артиллерия, РСЗО, армейская авиация возобновила артиллерийскую подготовку вдоль всего приграничья. В ближайшие часы противник ожидает ввод основных ударных кулаков армии России.
Бои идут у Кудиевки, Стрелечьей, Борисовки, Пыльного, Красного, Гоптовки, Гатища. Всего более 5 направлений в Харьковской области. Все перечисленные населенные пункты находятся вблизи границы.
Поселок Стрелечья в Харьковской области полностью перешел под контроль наших войск. Н.п. Гатище — тоже под конторолем армии РФ. Продвижение наших войск замедляют эшелонированные минные поля.
ВСУ в Волчанске призывают население эвакуироваться.
Практически сутки артиллерия ВС РФ и авиация работают по целям на территории Украины. Активно отрабатываются Волчанск и окрестности, а также ряд прилегающих городов и сёл. Активных штурмов и серьёзного продвижения на большую глубину пока нет. Скорее речь идёт о нанесении массированного огневого поражения, за которым могут последовать другие активные действия.
Куда отрабатывает российская артиллерия и авиация:
Гоптовка — 2 км от границы;
Стрелечья — 1 км от границы;
Борисовка — 800 м от границы;
Лукьянцы — 4 км от границы;
Волчанск — 7 км от границы;
Гатище — 4 км от границы;
Огурцово — 3 км от границы;
Липцы — 9 км от границы.
Параллельно применению РСЗО по Волчанскку и окрестностям идёт массированный удар авиабомбами ФАБ-500/1500 с УМПК. О плотности прилётов говорят «как в начале штурма Авдеевки».
Вполне возможно, что эта операция может стать первой в череде ударов, направленных на создание санитарной зоны, препятствующей обстрелам приграничья России — Брянской, Белгородской и Курской областей.
Зеленский экстренно приехал в Харьков. Как показывает практика, для города это нехороший знак.
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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кадры артподготовки по н.п. Волчанск, в сторону которого начинается наступление
Противник жалуется, что российские войска наносили массированные артиллерийские и авиаудары по всему северу Харьковской области и после этого начали штурмовые действия вдоль границы.
С целью недопущения подхода резервов противника и ограничения снабжения ВСУ. Поражение ракетой Х-38МЛ моста через реку Волчья возле села Зыбино в приграничье Харьковской области.
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Что говорит противник
Россия наступает в Харьковской области, создавая буферную зону — Reuters
«Российские войска начали наземную бронетанковую атаку на северо-восточную Харьковскую область Украины рано утром в пятницу, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск, пытаясь создать буферную зону» — пишет издание, со ссылкой на высокопоставленного украинского военного. По его информации, российские войска стремятся отбросить ВСУ на 10 километров от российской границы.
Харьковское направление
Интерактивная карта — Волчанск
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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