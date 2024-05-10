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Харьковское направление. Обстановка на 10.05.24.

Харьковское направление. Обстановка на 10.05.24.

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 11:50 10.05.2024

Харьковское направление. В эти минуты наша артиллерия, РСЗО, армейская авиация возобновила артиллерийскую подготовку вдоль всего приграничья. В ближайшие часы противник ожидает ввод основных ударных кулаков армии России.

Бои идут у Кудиевки, Стрелечьей, Борисовки, Пыльного, Красного, Гоптовки, Гатища. Всего более 5 направлений в Харьковской области. Все перечисленные населенные пункты находятся вблизи границы.

Поселок Стрелечья в Харьковской области полностью перешел под контроль наших войск. Н.п. Гатище — тоже под конторолем армии РФ. Продвижение наших войск замедляют эшелонированные минные поля.

ВСУ в Волчанске призывают население эвакуироваться.

Практически сутки артиллерия ВС РФ и авиация работают по целям на территории Украины. Активно отрабатываются Волчанск и окрестности, а также ряд прилегающих городов и сёл. Активных штурмов и серьёзного продвижения на большую глубину пока нет. Скорее речь идёт о нанесении массированного огневого поражения, за которым могут последовать другие активные действия.

Слобожанское направление: разведка боем на севере Харьковской области обстановка по состоянию на 13.00 10 мая 2024 года

В силу того, что в российском Telegram (с подачи украинских источников) уже начали разгонять ура-патриотичные настроения, о происходящем на севере Харьковской области нужно говорить: причём, говорить взвешенно, не забегая впереди паровоза и не вторя различным информационным помойкам, которые кинулись писать про масштабы продвижения.

Ночью группировка войск «Север» и подразделения, дислоцированные вдоль старой границы России, начали наносить массированные удары по плановым целям из ствольной, реактивной артиллерии, миномётов и задействуя выделенный ресурс авиации ВКС России на данном участке.

Цель огневого поражения — это снижение оборонительных возможностей противника, а также уничтожение долговременных огневых точек.

▪️Одновременно с этим передовые группы начали зачистку прифронтовой полосы. Из-за того, что раньше т.н.Украина и Россия были единым пространством, в большинстве мест один населённый пункт перетекает в другой, а граница долгое время была очень условна. Поэтому боевые действия в прифронтовой полосе начали квалифицировать как масштабное наступление — это несколько некорректно. Речь шла о разведке боем, которая проведена и проведена успешно.

Если же смотреть на карту, то расширена зона боёв на глубину до 2-3 километров на отдельных участках. О полноценном переходе приграничных сёл под контроль российской армии говорить пока рано.

▪️В результате боевых действий в приграничье за последний год тот же н.п. Стрелечья представляет собой голое поле. Пока к северу от Харькова боевые действия не приблизятся хотя бы к Липцам, говорить о взятии сёл и посёлков крайне преждевременно.

Поэтому боевые действия в приграничье — это в первую очередь рывки через руины и опорные пункты противника.

Невооружённым глазом заметен акцент на Волчанске. Волчанск — одна из главных перевалочных баз противника, через него строится логистика к востоку от Северского Донца. Город играет немаловажную роль в обороне северо-востока Харьковской области. Местные власти уже объявили о начале эвакуации из населённого пункта.

По Волчанску и окрестностям работают, причём, работают системно: опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья. Район междуречья важен для облегчения боевых действий под Купянском и возможного взлома обороны противника на востоке Харьковской области.

Из-за того, что группировка войск «Север» приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны, в Сети началось невиданное оживление, подогреваемое не только противников по линии ЦИПсО, но и российскими хайпожорами и ура-патриотами. Противник этим пользуется: всегда можно очередной «виртуально» взятый русскими посёлок объявить освобождённым, запечатлев там украинский флаг.

Куда отрабатывает российская артиллерия и авиация:

Гоптовка — 2 км от границы;
Стрелечья — 1 км от границы;
Борисовка — 800 м от границы;
Лукьянцы — 4 км от границы;
Волчанск — 7 км от границы;
Гатище — 4 км от границы;
Огурцово — 3 км от границы;
Липцы — 9 км от границы.

Параллельно применению РСЗО по Волчанскку и окрестностям идёт массированный удар авиабомбами ФАБ-500/1500 с УМПК. О плотности прилётов говорят «как в начале штурма Авдеевки».

Вполне возможно, что эта операция может стать первой в череде ударов, направленных на создание санитарной зоны, препятствующей обстрелам приграничья России — Брянской, Белгородской и Курской областей.

Зеленский экстренно приехал в Харьков. Как показывает практика, для города это нехороший знак.

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Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 10 мая 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ С 5-го по 10-е мая т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

▫️ В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

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Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами.

Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один «Leopard» производства ФРГ и два «Abrams» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» производства США и БМП «Marder» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Vampire» чешского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области.

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотных летательных аппарата.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кадры артподготовки по н.п. Волчанск, в сторону которого начинается наступление

 

Противник жалуется, что российские войска наносили массированные артиллерийские и авиаудары по всему северу Харьковской области и после этого начали штурмовые действия вдоль границы.

 

С целью недопущения подхода резервов противника и ограничения снабжения ВСУ. Поражение ракетой Х-38МЛ моста через реку Волчья возле села Зыбино в приграничье Харьковской области.

Что говорит противник

Россия наступает в Харьковской области, создавая буферную зонуReuters

«Российские войска начали наземную бронетанковую атаку на северо-восточную Харьковскую область Украины рано утром в пятницу, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск, пытаясь создать буферную зону» — пишет издание, со ссылкой на высокопоставленного украинского военного. По его информации, российские войска стремятся отбросить ВСУ на 10 километров от российской границы.

Позывной Волга

Харьковское направление

Интерактивная карта — Волчанск

ВолчанскЯндекс Карты

 

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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