Харьковское направление. Обстановка на 11.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Группа войск «Север» получившая опознавательный знак «N» (Северный ветер) нанесла массированные удары по противнику на глубину до 70 км в Черкасской Лозовой, Борщевой, Новоалександровке, Слобожанском, в н.п. Гурьев Казачок, Липцах, Лосевке. БПЛА «Ланцет» уничтожили цели в Поколяном, Волчанских Хуторах, Липцах и Глубоком. Наносятся удары по мостам. В районе Старого Салтова авиаударом уничтожен мост через Северский Донец. Ранее мост был поражен в Волчанских хуторах.

Также, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне — Стрелечье, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово. Взято в плен около 40 военнослужащих противника из состава 15 пого ГПСУ, 58 омбр, 56 омпбр и подразделений ТрО ВСУ.

Как видно из карты боевых действия противника, ВС России имеют замысел продвигаться по двум направлениям: восточнее Северского Донца (условно через Волчанск) и в направлении н.п. Липцы по дороге на Харьков.

По предварительным данным, ВСУ сняли часть подразделений 42-й ОМБр с фронта под Часов Яром и спешно перебрасывают войска под Волчанск, опасаясь дальнейшего расширения плацдарма и ввода более крупных сил ВС РФ.

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Карта боевых действий СВО 11.05.24 (Харьковское направление)

Харьковское направление

Российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону, признали в генштабе ВСУ. К настоящему времени с мест сообщают, что первоначальная неразбериха у противника закончилась, враг сумел организовать оборону, ведет встречные действия. Идут тяжелые бои.

Армия России наносит удары по Харькову и приграничью ракетами и управляемыми бомбами КАБ. Серия взрывов прогремела в Харькове, нанесены ракетные удары. Авиация ударила КАБами по району Липцы и Волчанска, где ВСУ концентрируют силы, пытаясь отразить наступление наших войск. ВС РФ нанесли удар по складам и пункту дислокации врага в н.п. Волчанск и Лукьянцы.

Наступательные действия Армии России на участке Харьковское направление не стали неожиданностью для противника. Несмотря на это удалось занять ряд приграничных населенных пунктов на широком фронте, растягивая резервы противника. Киевский режим до последнего не эвакуировал остатки населения: по заявлениям официальных служб врага на начало активных действий ВС России в Волчанске находилось до трёх тысяч человек мирного населения.

Продолжается уничтожение мостов

В районе Старого Салтова (Харьковская область) силами группировки российских войск «Север» уничтожена дамба через реку Северский Донец. Таким образом можно убедиться, что любое уничтожение мостов и каких-либо критически значимых объектов противника проводится только в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции

Отдельно стоит отметить, что ключевой проблемой ВСУ в Харьковской области остаётся накопление сколь-нибудь значимых сил для обороны Волчанска и других территорий в приграничье.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 11.05.24

Донецкий фронт. Продолжается битва за Красногоровку. Есть тактические успехи, ВС РФ закрепляются на заводе и готовятся к финальному штурму города. противник оценивает ситуацию на участке как близкую к катастрофе. Также, российские войска Продолжают штурм Нетайлово. ВС РФ медленно, но верно двигаются к западным окраинам населённого пункта. В районе Уманского ВСУ пытаются контратаковать – без успехов. Продолжается зачистка населенного пункта. Бои на подступах к Новопокровскому. Продолжаются бои в Георгиевке. Возле Урожайного и Старомайорского наши подразделения улучшаютсвое тактическое положение.

На Часовоярском направлении ЛБС без существенных изменений. ВС РФ, при поддержке средств дальнего поражения, ведут бои в восточном пригороде Часов Яра. Вытесняются остатки ВСУ из Ивановского, бои продолжаются. Противник ожидает ввода механизированных частей, которые по ночам перебрасывались в район Бахмута. Возобновились бои возле Клещиевки, ситуация уточняется.

На Запорожском фронте без особых изменений. Продолжаются бои в Работино и позиционные бои северо-западнее Вербового.

Что говорит противник

Российские войска начали успешное наступление на Харьковском направлении, — ISW

Основное из выводов американского Института изучения войны:

Утром 10 мая российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и добились значимых успехов. (Харьковское направление).

Российские войска в ближайшие дни будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы активизировать наступательные действия, которые направлены на то, чтобы отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью.

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении имеют стратегическую цель — привлечь и закрепить украинские силы на этом направлении, чтобы обеспечить наступление России в других районах восточной Украины.

Российские войска продвинулись в районе Донецка и в приграничном районе Донецко-Запорожской области.

Россия начала наступление на Харьков — Белый дом

«Мы ожидали начала наступления РФ на Харьков, которое теперь началось. Мы тесно координировали свои действия с Киевом, чтобы помочь им подготовиться к этому. Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться в Харькове в ближайшие недели. Приток американской помощи поможет Украине противостоять», — заявил Джон Кирби.

Зеленский не Черчилль, а Украина коррумпирована, — Доминик Каммингс.

Бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил что санкции против России вредят Европе больше, чем самой Москве.

«Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло нас всех, и в результате нас кинут. Зеленский «потемкинский» лидер. Эта война сближает Россию и Китай. Урок, который мы преподали Путину, заключается в том, что мы – кучка клоунов.»

Харьковское направление

Интерактивная карта — Волчанск

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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