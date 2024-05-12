Харьковское направление. Обстановка на 12.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Наши войска продолжают наступление. За истекшие сутки и минувшую ночь, ВС РФ продвинулись в глубь обороны противника на трех условных направлениях. Это Липцы, Веселое и Волчанск. На всех трех имеют оперативный успех.

На Волчанском направлении заняты: Огурцово, Плетеневка, Гатище. Ширина наступления по фронту составила 30 километров, продвижение в глубину до 7 километров.

На Липцовском направлении освобождены: Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Олейниково, Мороховец. Ширина наступления по фронту составила 20 километров, продвижение в глубину до 8 километров. За двое суток освобождены 9 населенных пунктов и более 110 квадратных километров Харьковской области.

Вчера в течении дня, развивая тактический замысел создания буферной зоны в приграничье Белгородской области, штурмовые подразделения наших БТГр освободили нп. Глубокое, Тихое и вышли на северный охват нп. Липцы, освободили нп. Зеленое и нп. Гатище, заняли территорию старого военного аэродрома Волчанск. В Избицком, Нескучном и Старице идут бои.

Однако, противник преодолел первоначальную неразбериху и организует оборону, подтягивая резервы. ВС России вводят в бой все новые силы. С мест сообщают о жестких стрелковых стычках по всей линии боевого соприкосновения. Артиллерийские бои не прекращаются с позавчера. Украинские ресурсы пишут, что останавливают наше наступление в Харьковской области 92-я и 57-я бригады, а также Кракен. При этом противник отмечает хорошее взаимодействие частей армии России на поле боя. Что позволяет проводить наступательные операции на достаточно большую глубину без остановки на передышку и уточнение обстановки.

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Карта боевых действий СВО 12.05.24 (Харьковское направление)

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К утру третьего дня российской операции по созданию буферной зоны в приграничье Харьковской области стало ясно, что противник опомнился и начал предпринимать меры по сопротивлению российским войскам. Российская группировка войск лишь зачистила поля и руины, где не было серьёзных укреплений ВСУ, но основные укрепрайоны находятся южне.

Ситуация на направлении для противника продолжает ухудшаться. К вечеру, по состоянию на вчера, части ВСУ были окончательно выбиты из северной части Волчанска за реку и велика вероятность, что завтра именно здесь наши части переправятся через реку Волчанка и продолжат здесь свое наступление.

Одновременно с этим подразделения ВС России закрепляются на достигнутых рубежах западнее в районе Липцов, северную — заречную часть которого мы взяли под контроль.

Причем, эти действия крайне важны потому что перегруппировка на это направление частей 92 и 57 бригад заканчивается и завтра вполне возможно они могут предпринять попытку контратаковать наши, вырвавшиеся далеко вперед, передовые подразделения.

Если двигаться по центральной дороге из Липцов в направлении Харькова, то на пути российской армии окажется пять сёл:

▪️ Слобожанское

▪️ Борщевая

▪️ Русские Тишки

▪️ Черкасские Тишки

▪️ Циркуны

Вокруг каждого из них, предположительно, оборудованы укрепрайоны. Однако, если судить по карте наносимых ударов, авиация и ракетные войска ВС РФ уже размягчают оборону ВСУ в этом районе. Также неясной остаётся и степень связанности этих позиций, особенно с учётом того, что последние 2 месяца российская авиация и артиллерия регулярно отрабатывали цели на этом участке.

Уничтожен мост через реку Волчья. (Харьковское направление)

На севере Харьковской области у ВСУ всё сложнее с логистикой. Силами группировки войск «Север» уничтожен мост через реку Волчья возле села Волчанские Хуторы.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 12.05.24

Российские войска нанесли удары по объектам противника в Одесской и Сумской областях, а также уничтожили ЗРК FrankenSam в районе Марьевки и два вертолета Ми-24 на полевом аэродроме около села Манвеловка в Днепропетровской области.

В то же время ВСУ осуществили обстрел приграничья Курской и Белгородской областей, Ровеньков и Стаханова в ЛНР, а также Донецка и Горловки: за сутки погибло 12 человек, свыше 60 получили ранения.

На Бахмутском направлении штурмовые группы ВС РФ продвигаются в дачном участке к югу от микрорайона Канал. В районе заказника Ступки-Голубовские-2 расширена зона контроля вдоль трассы Н-32 Бахмут – Константиновка.

На Авдеевском направлении российские войска зачистили лесополосу на рубеже Архангельское – Очеретино и взяли под контроль балку Калинова. Также к западу от Архангельского штурмовые группы зачистили «карман» и подошли к окраинам Новоалександровки. В направлении рубежа Сокол — Новопокровское также идут бои. Российские войска штурмуют опорные пункты противника, наступая одновременно со стороны Семеновки, Бердычей и Соловьево.

На Ореховском направлении юго-западнее Новопокровки российские штурмовые группы овладели опорным пунктом на перекрестке дороги Н-08, ведущей на Орехов.

Что говорит противник

Макрон призвал Европу готовиться к войне с Россией

Нам нужно суметь остановить дальнейшее продвижение России. На карту поставлено верховенство закона, то есть наши общие правила. Могут быть атакованы Румыния, Польша, Литва, а также другие страны. Если русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их. Если вы будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства.

Трамп вновь пообещал закончить украинский конфликт после переизбрания

«Когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре величайших года в истории нашей страны. До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я их хорошо знаю», — сообщил он на митинге сторонников.

Войска РФ готовятся к более масштабному наступлению на Харьков, — представитель Белого дома Кирби.

По его словам, есть «тревожные сигналы» того, что Россия, вероятно, готовится применить дальнобойное оружие, радиус действия которого будет охватывать второй по величине город на Украине. Чиновник также выразил мнение, что российским войскам «нет смысла применять такое оружие», если у них нет прямой цели захватить Харьков.

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«Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь», — заявил Павел газете Die Presse.

Харьковское направление

Интерактивная карта — Волчанск

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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