Харьковское направление. Обстановка на 13.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Армия России продолжает наступательные действия. К ночи стало известно о боях с задействованием бронетехники уже в Волчанске. На данный момент основные удары идут с двух флангов, дабы обойти Волчанск и не ввязываться в интенсивный городской бой. ВС РФ быстро прошли аэродром Волчанска и закрепились на окраине в районе мясокомбината. О продвижении и расширении зоны контроля в сторону многоэтажек речи не идёт. Также идут бои в направлении населенных пунктов Тихое и Зыбино.
Подразделения ВС России действуют У Старицы и Зеленого. Сообщают о боях у н.п. Липцы, продолжаются бои в СНТ «Лира-1». По населённому пункту ведется активное огневое воздействие ФАБами на УПМК, а также нанесение ударов орудиями полевой и реактивной артиллерии. Идут бои за Глубокое, которое является «воротами» в Липцы. Со стороны Зелёного продвинуться к Нескучному пока не выходит: идут бои на стыке двух населенных пунктов.
На рубеже Избицкое — Старица — Бугроватка российские войска обратили в бегство часть украинских формирований: удалось прорвать оборону под Старицей и завязать боевые действия за Бурговатку. Применяется множество ФАБ с УМПК по позициям противника.
В плен взяты военнослужащие ГУР МО из подразделения «Кракен»*. Факт ввода в бой спецподразделений ГУР может указывать на попытку командования ВСУ остановить наше продвижение любой ценой. Идут тяжелые бои.
Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
Карта боевых действий СВО 13.05.24 (Харьковское направление)
Увеличить карту
Наступление российской армии развивается вдоль речных артерий с последовательным обрубанием коммуникаций на севере Харьковской области: это позволяет членить район проведения операции в приграничье на небольшие куски, последовательно их «пережёвывая».
Нанесение украинскими формированиями ударов по Белгороду, а также продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданской застройки на русских землях в очередной раз подтверждают, что создание «буферной зоны» — это необходимая мера.
Без взятия под контроль крупных агломераций с той стороны границы снизить количество обстрелов и нивелировать угрозу со стороны украинских формирований не выйдет.
«Волчанск, жди! Мы скоро будем»
Первые кадры из освобожденного бойцами группировки «Север» поселка Гатище в Харьковской области. Поселок под Волчанском занят российскими бойцами в ходе продолжающегося третий день наступления в приграничье.
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 13.05.24
На Покровском направлении западнее Авдеевки бои в районе Архангельского, ВС Выравнивают линию фронта на участках Соловьево-Новопокровское и Новопокровское-Уманское. ВС РФ продвинулись вдоль лесополосы восточнее Новопокровского на участке шириной до 650 метров. Закрывается выступ фронта в районе Нетайлово-Первомайское-Невельское. В Нетайлово ВС РФ продвинулась вдоль улицы Набережная на глубину до 280 метров.
На направлении на Часов Яр ВС России пробивают оборону противника на флангах: у Богдановки и в Ивановском (Красном), расширяется зона контроля на южном выступе фронта вдоль дороги Т0504. Сохраняется высокий темп боевых действий западнее Богдановки, в районе дач севернее микрорайона Канал, в заказнике Ступки-Голубовские-2 и Ивановском лесу.
На Южно-Донецком направлении противник признал утрату огнеупорного завода в Красногоровке, продвижение ВС России составило около километра на фронте в 3 км. Западнее Семёновки и Орловки российские войска продвинулись на участке шириной до 3.52 км на глубину до 1.13 км в направлении Уманского.
Продолжаются тяжелые бои на Времевском направлении у Старомайорского и Урожайного.
На Запорожском фронте бои за Работино и северо-западнее Вербового. Враг жжет бронетехнику FPV-дронами, несмотря на наличие средств РЭБ у некоторых передовых подразделений наших десантников. Армия России закрепилась западнее Вербового на участке шириной до 2.07 км.
На Херсонском направлении стрелковые бои в островной зоне. ВСУ нанесли удар HIMARS по Скадовску, пострадали мирные жители.
Из Крыма под утро сообщили о попытке применения противником ракет воздушного базирования по полуострову.
Практически на всех участках ТВД Украины проявляются сегодня проблемы ВСУ связанные с переброской Сырским сил на Харьков. Вывод войск и снятие резервов, уже в ближайшие несколько суток повлечет за собой отступление ВСУ на Угледарском, Красноармейском и Часов Ярском участках фронта.
Что говорит противник
Мрачное время для Киева — New York Times
Новое наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ. Военные аналитики считают, что вторжение может быть частью «хитрой российской стратегии», направленной не обязательно на захват Харькова, а на то, чтобы отвести ВСУ с других полей сражений. Хотя наступление в Харьковской области пока и «кажется небольшим по масштабу», оно может «подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных».
«Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских войск на востоке. Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии», — сказал Мик Райан, австралийский экс-генерал и научный сотрудник Института Лоуи.
Полное отсутствие систем фортификации — офицер ВСУ Денис Ярославский
Харьковское направление. Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа!
А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже дают расклад, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство.
Харьковское направление глазами ВСУ
Попытка помешать продвижению наших войск потерпела неудачу ( спецназ ГУР «Кракен»* ).
*(входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»)
Армия России продвигается, беря под контроль всё новые посёлки — аналитический ресурс DS
Район н.п. Липцы: русские на участке фронта Харьковское направление фактически заняли населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжают свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы , которые они почти полностью заняли. Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает.
Район г. Волчанск: противник продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город. ВСУ прилагают усилия, чтобы сдержать напор. Город находится под плотным обстрелом, идет эвакуация. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются.
Харьковское направление
Интерактивная карта — Волчанск
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
Узнайте больше — Здесь.
Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация