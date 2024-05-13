Харьковское направление. Обстановка на 13.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Армия России продолжает наступательные действия. К ночи стало известно о боях с задействованием бронетехники уже в Волчанске. На данный момент основные удары идут с двух флангов, дабы обойти Волчанск и не ввязываться в интенсивный городской бой. ВС РФ быстро прошли аэродром Волчанска и закрепились на окраине в районе мясокомбината. О продвижении и расширении зоны контроля в сторону многоэтажек речи не идёт. Также идут бои в направлении населенных пунктов Тихое и Зыбино.

Подразделения ВС России действуют У Старицы и Зеленого. Сообщают о боях у н.п. Липцы, продолжаются бои в СНТ «Лира-1». По населённому пункту ведется активное огневое воздействие ФАБами на УПМК, а также нанесение ударов орудиями полевой и реактивной артиллерии. Идут бои за Глубокое, которое является «воротами» в Липцы. Со стороны Зелёного продвинуться к Нескучному пока не выходит: идут бои на стыке двух населенных пунктов.

На рубеже Избицкое — Старица — Бугроватка российские войска обратили в бегство часть украинских формирований: удалось прорвать оборону под Старицей и завязать боевые действия за Бурговатку. Применяется множество ФАБ с УМПК по позициям противника.

В плен взяты военнослужащие ГУР МО из подразделения «Кракен»*. Факт ввода в бой спецподразделений ГУР может указывать на попытку командования ВСУ остановить наше продвижение любой ценой. Идут тяжелые бои.

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Карта боевых действий СВО 13.05.24 (Харьковское направление)

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Наступление российской армии развивается вдоль речных артерий с последовательным обрубанием коммуникаций на севере Харьковской области: это позволяет членить район проведения операции в приграничье на небольшие куски, последовательно их «пережёвывая».

Нанесение украинскими формированиями ударов по Белгороду, а также продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданской застройки на русских землях в очередной раз подтверждают, что создание «буферной зоны» — это необходимая мера.

Без взятия под контроль крупных агломераций с той стороны границы снизить количество обстрелов и нивелировать угрозу со стороны украинских формирований не выйдет.

«Волчанск, жди! Мы скоро будем»

Первые кадры из освобожденного бойцами группировки «Север» поселка Гатище в Харьковской области. Поселок под Волчанском занят российскими бойцами в ходе продолжающегося третий день наступления в приграничье.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 13.05.24

На Покровском направлении западнее Авдеевки бои в районе Архангельского, ВС Выравнивают линию фронта на участках Соловьево-Новопокровское и Новопокровское-Уманское. ВС РФ продвинулись вдоль лесополосы восточнее Новопокровского на участке шириной до 650 метров. Закрывается выступ фронта в районе Нетайлово-Первомайское-Невельское. В Нетайлово ВС РФ продвинулась вдоль улицы Набережная на глубину до 280 метров.

На направлении на Часов Яр ВС России пробивают оборону противника на флангах: у Богдановки и в Ивановском (Красном), расширяется зона контроля на южном выступе фронта вдоль дороги Т0504. Сохраняется высокий темп боевых действий западнее Богдановки, в районе дач севернее микрорайона Канал, в заказнике Ступки-Голубовские-2 и Ивановском лесу.

На Южно-Донецком направлении противник признал утрату огнеупорного завода в Красногоровке, продвижение ВС России составило около километра на фронте в 3 км. Западнее Семёновки и Орловки российские войска продвинулись на участке шириной до 3.52 км на глубину до 1.13 км в направлении Уманского.

Продолжаются тяжелые бои на Времевском направлении у Старомайорского и Урожайного.

На Запорожском фронте бои за Работино и северо-западнее Вербового. Враг жжет бронетехнику FPV-дронами, несмотря на наличие средств РЭБ у некоторых передовых подразделений наших десантников. Армия России закрепилась западнее Вербового на участке шириной до 2.07 км.

На Херсонском направлении стрелковые бои в островной зоне. ВСУ нанесли удар HIMARS по Скадовску, пострадали мирные жители.

Из Крыма под утро сообщили о попытке применения противником ракет воздушного базирования по полуострову.

Практически на всех участках ТВД Украины проявляются сегодня проблемы ВСУ связанные с переброской Сырским сил на Харьков. Вывод войск и снятие резервов, уже в ближайшие несколько суток повлечет за собой отступление ВСУ на Угледарском, Красноармейском и Часов Ярском участках фронта.

Что говорит противник

Мрачное время для Киева — New York Times

Новое наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ. Военные аналитики считают, что вторжение может быть частью «хитрой российской стратегии», направленной не обязательно на захват Харькова, а на то, чтобы отвести ВСУ с других полей сражений. Хотя наступление в Харьковской области пока и «кажется небольшим по масштабу», оно может «подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных».

«Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских войск на востоке. Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии», — сказал Мик Райан, австралийский экс-генерал и научный сотрудник Института Лоуи.

Полное отсутствие систем фортификации — офицер ВСУ Денис Ярославский

Харьковское направление. Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа!

А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже дают расклад, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство.

Харьковское направление глазами ВСУ

Попытка помешать продвижению наших войск потерпела неудачу ( спецназ ГУР «Кракен»* ).

*(входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»)

Армия России продвигается, беря под контроль всё новые посёлки — аналитический ресурс DS

Район н.п. Липцы: русские на участке фронта Харьковское направление фактически заняли населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжают свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы , которые они почти полностью заняли. Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает.

Район г. Волчанск: противник продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город. ВСУ прилагают усилия, чтобы сдержать напор. Город находится под плотным обстрелом, идет эвакуация. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются.

Харьковское направление

Интерактивная карта — Волчанск

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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