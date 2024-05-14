Харьковское направление. Обстановка на 14.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Армия России продолжает наступательные действия на Харьковском направлении. Наши войска ведут бои у н.п. Липцы, где российские войска стремятся пробиться к населённому пункту. Заняты Мороховец, Олейниково и Зеленое, в н.п. Глубокое установлен российский флаг. Освобожден н.п. Бугроватка. ВС России закрепляются в н.п. Гатище, смыкают группировку прорыва за линией границы. Ряд украинских источников подтверждает, что «северная» группировка ВС РФ взяла Лукьянцы.

Тяжелые бои идут на северной окраине Волчанска, российские войска наступают на нескольких участках и ведут бои в промзоне населенного пункта, а также многоэтажной застройке на восточной окраине города. Уничтожаются мосты через р. Волчья.

Вчера, ближе к вечеру противник был вытеснен с северо-восточной части города (одноэтажной застройки), а передовые подразделения ВС РФ смогли зайти и в высотную ее часть, что ставит оставшиеся в северной части города части ВСУ в очень неудобное положение. Северная часть Волчанска перешла в серую зону. Всю ночь по противнику работала наши авиация ФАБ с УМПК. За трое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов и более 186 квадратных километров Харьковской области.

Генштаб ВСУ снимает с Лиманского направления подразделения 60, 63 и 45 бригад и перебрасывает на Харьков и Сумы удерживать атакующие ряды наших сил. Выход российской армии к Липцам через Мороховец и Олейниково — не случайность. Как и в Очеретино, в Харьковской области ВС РФ двигаются по ключевым высотам. Если ВСУ лишатся позиций в Глубоком и откатятся западнее или южнее, то начнутся большие проблемы.

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Карта боевых действий СВО 14.05.24 (Харьковское направление)

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Территория Волчанска к северу от разделяющей город реки Волчья и востоку от Соборной улицы практически полностью перешла под контроль российских сил. Да, очаговое присутствие противника может сохраняться, но оборона в северной части города сломлена. Уже середине вчерашнего дня бои шли в районе улиц Короленко и Гоголя, а территория Центрального парка и микрорайон многоэтажной застройки к востоку от лицея были блокированы и частично перешли под контроль ВС РФ.

На западной окраине Волчанска сохраняется присутствие противника (в том числе вырусей из состава РДК).

Но после уничтожения моста через реку Волчья на улицах Привокзальной и Гагарина у противника остается всего два моста — пешеходный в районе Волчанской центральной районной больницы на улице Шевченко и автомобильный на Соборной улице (трасса Т-21-08). Еще один автомобильный мост (Гуркановский), расположенный восточнее у Волчанского агрегатного завода если и не перешёл полностью под контроль российской армии к этому часу, то как минимум находится под огневым контролем ВС РФ.

О попытках штурма Волчанского агрегатного завода пока ничего неизвестно, но не исключено, что противник может попытаться опереться на завод, чтобы сохранить плацдарм в северной части города. Еще двумя узлами обороны выступают Волчанский лицей №1 и больничный комплекс, где по предварительным данным идут наиболее тяжелые бои.

Какая группировка нужна ВСУ, чтобы удержать Харьковскую область? - обзор Военная хроника Пока командование ВСУ крайне медленно реагирует на продвижение ВС РФ на участке фронта Харьковское направление. Однако в перспективе ситуация может осложниться, что поставит Киев перед принятием сложного решения. О чём речь? Три дня наступления ВС РФ в Харьковской области показали, что, несмотря на заявления о готовности оборонительной линии и накопленные резервы, реальная боевая готовность ВСУ оказалась ниже декларируемой. Это позволило российской армии с наскока освободить 11 сёл и навязать бои украинским войскам ещё в четырёх крупных населённых пунктах, включая Волчанск, гарнизон которого рискует попасть в окружение. Генштаб ВСУ пока не принял радикальных мер по снижению напряжённости на фронте. Несмотря на переброску ряда подразделений ГУР и некоторых подразделений отдельных механизированных бригад с других участков фронта, украинской армии может не хватить резервов для удержания харьковского фронта. Почему? В американских наставлениях и учебниках по военному делу (по которым и действуют в основной массе украинские войска) для обороны города бригаде может назначаться участок до 8 км по фронту и до 5 км в глубину, полку — до 6 км по фронту и до 4—5 км в глубину. Зная это, можно установить, что только в Волчанске, где ВСУ загоняют в окружение, протяжённость активного участка превышает 24 км, что требует наличия для обороны минимум трёх полнокровных бригад численностью 2,5—3,5 тыс. человек каждая. Общая протяжённость фронта в приграничье, где ВС РФ уже продавили оборону ВСУ, составляет более 75 км, и эта цифра имеет все шансы увеличиться до 100. Это означает, что только для непосредственного реагирования на наступление группировки ВС РФ ограниченными силами (не для перехода к каким-либо активным действиям!) украинской армии требуется не менее 12—15 бригад (с тылами и снабжением), не считая дополнительных сил, которыми необходимо заполнить оборонительные рубежи непосредственно на участке фронта Харьковское направление. Узнайте больше: Часов Яр. Обстановка на 07.05.24. Карта боевых действий С учётом этой группировки речь, предположительно, может идти о потребности задействовать около 20—25 бригад. В чём подвох? Во-первых, эти резервы необходимо где-то взять. Какое-то количество бригад можно было бы снять с северной границы с Белоруссией, но оставлять Киев без прикрытия никто не рискнёт. Других достоверных сведений о наличии готовых и развёрнутых бригад на данный момент нет. Во-вторых, снять с активных участков фронта, например с Кураховского или Часовоярского, такое количество бригад бесследно нельзя. Даже если с каждого направления будут изыматься две-три бригады, общая плотность обороны неизбежно и критически снизится, и за этим решением может последовать удар российской армии и последующий обвал обороны ВСУ. В-третьих, переброска 20 бригад под Харьков имеет смысл только в том случае, если наземные войска будут действовать под прикрытием авиации, ракетных войск и артиллерии, прибытие и активность которых Северная группировка ВС РФ наверняка зафиксирует. Вероятность такого развития событий почти наверняка была просчитана Генштабом ВС РФ при разработке наступления в Харьковской области, и для купирования этой угрозы, скорее всего, приготовлены необходимые ресурсы. Какой вывод? Скорее всего, наблюдая за развитием событий, генералитет ВСУ пытается выработать решение, которое могло бы удовлетворять всем условиям одновременно. С одной стороны, на Украине сейчас нет достаточного количества свежих и готовых пойти в бой формирований (даже с учётом мобилизации), с другой — не реагировать на наступление «северных» Киев также не может, поскольку дело может дойти до выхода российских войск к Харькову.

Бои за Волчанск с высоты птичьего полёта

Группировка войск «Север» ведёт штурм города. Российские войска закрепляются на Мясокомбинате и первых улицах в северной части города, наши бойцы точно зашли уже на Гатищскую улицу. (Харьковское направление)

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 14.05.24

Запорожский фронт. ЛБС без особых изменений. ВС РФ старается улучшить свои позиции северо-западее Вербового. Есть небольшие продвижения.ь

Донецкий фронт. Продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска, наступая с нескольких направлений, продолжают продавливать оборону ВСУ. Есть тактические успехи российских войск в Нетайлово, где штурмовые группы продвинулись внутри населённого пункта, всё больше тесня противника к окраинам. ВС России продвигаются к Новопокровскому. Идут бои в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино, а также на подступах к Новоалександровке и Калиново. Смогли продвинуться российские войска и в Уманском. В районе Семеновки есть продвижение ВС РФ на запад, с целью срезать очередной «карман» и выровнять линию фронта.

На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра, где российские войска смогли улучшить свои позиции и расширили плацдарм у канала Северский Донец-Донбасс. Продолжаются бои западнее Ивановского (Красного). Есть тактические успехи и на северном фланге, где российские войска смогли продвинуться в районе Богдановки. В районе Клещеевки продолжаются ожесточённые бои.

На Южно-Донецком направлении Армия России ведет штурм Красногоровки. Противник контролирует северо-западную часть населенного пункта.

На Херсонском направлении ВСУ отводят одно из подразделений морской пехоты на якобы «доукомплектование и отдых». Ожидается переброска вражеских морпехов на Харьковское направление. Продолжаются боестолкновения в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские войска поразили расчет БЛА и несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.

Что говорит противник

Армия России изменила тактику, наступая на Харьков – глава Облвоенадминистрации Синегубов.

Идут бои в Волчанске, Старице и в Лукьянцах Липецкой общины. «Противник пытается захватить Волчанск. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой общины также продолжаются бои. Фиксируем некоторое продвижение российских войск, но ВСУ ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать населенный пункт. Враг изменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам».

Германия отказалась защищать небо над Украиной — NTV

Лидер парламентской группы СДПГ Мютцених называет это предложение «чрезвычайно опасным». Парламентская фракция СДПГ на это не согласна. «Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развертывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну» — заявил глава фракции.

Правительство Эстонии рассматривает отправку войск на Украину — советник президента Мадис Ролл

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте. Об этом он заявил в интервью изданию Breaking Defense.