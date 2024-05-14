Харьковское направление. Обстановка на 14.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Армия России продолжает наступательные действия на Харьковском направлении. Наши войска ведут бои у н.п. Липцы, где российские войска стремятся пробиться к населённому пункту. Заняты Мороховец, Олейниково и Зеленое, в н.п. Глубокое установлен российский флаг. Освобожден н.п. Бугроватка. ВС России закрепляются в н.п. Гатище, смыкают группировку прорыва за линией границы. Ряд украинских источников подтверждает, что «северная» группировка ВС РФ взяла Лукьянцы.
Тяжелые бои идут на северной окраине Волчанска, российские войска наступают на нескольких участках и ведут бои в промзоне населенного пункта, а также многоэтажной застройке на восточной окраине города. Уничтожаются мосты через р. Волчья.
Вчера, ближе к вечеру противник был вытеснен с северо-восточной части города (одноэтажной застройки), а передовые подразделения ВС РФ смогли зайти и в высотную ее часть, что ставит оставшиеся в северной части города части ВСУ в очень неудобное положение. Северная часть Волчанска перешла в серую зону. Всю ночь по противнику работала наши авиация ФАБ с УМПК. За трое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов и более 186 квадратных километров Харьковской области.
Генштаб ВСУ снимает с Лиманского направления подразделения 60, 63 и 45 бригад и перебрасывает на Харьков и Сумы удерживать атакующие ряды наших сил. Выход российской армии к Липцам через Мороховец и Олейниково — не случайность. Как и в Очеретино, в Харьковской области ВС РФ двигаются по ключевым высотам. Если ВСУ лишатся позиций в Глубоком и откатятся западнее или южнее, то начнутся большие проблемы.
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Карта боевых действий СВО 14.05.24 (Харьковское направление)
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Территория Волчанска к северу от разделяющей город реки Волчья и востоку от Соборной улицы практически полностью перешла под контроль российских сил. Да, очаговое присутствие противника может сохраняться, но оборона в северной части города сломлена. Уже середине вчерашнего дня бои шли в районе улиц Короленко и Гоголя, а территория Центрального парка и микрорайон многоэтажной застройки к востоку от лицея были блокированы и частично перешли под контроль ВС РФ.
На западной окраине Волчанска сохраняется присутствие противника (в том числе вырусей из состава РДК).
Но после уничтожения моста через реку Волчья на улицах Привокзальной и Гагарина у противника остается всего два моста — пешеходный в районе Волчанской центральной районной больницы на улице Шевченко и автомобильный на Соборной улице (трасса Т-21-08). Еще один автомобильный мост (Гуркановский), расположенный восточнее у Волчанского агрегатного завода если и не перешёл полностью под контроль российской армии к этому часу, то как минимум находится под огневым контролем ВС РФ.
О попытках штурма Волчанского агрегатного завода пока ничего неизвестно, но не исключено, что противник может попытаться опереться на завод, чтобы сохранить плацдарм в северной части города. Еще двумя узлами обороны выступают Волчанский лицей №1 и больничный комплекс, где по предварительным данным идут наиболее тяжелые бои.
Бои за Волчанск с высоты птичьего полёта
Группировка войск «Север» ведёт штурм города. Российские войска закрепляются на Мясокомбинате и первых улицах в северной части города, наши бойцы точно зашли уже на Гатищскую улицу. (Харьковское направление)
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 14.05.24
Запорожский фронт. ЛБС без особых изменений. ВС РФ старается улучшить свои позиции северо-западее Вербового. Есть небольшие продвижения.ь
Донецкий фронт. Продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска, наступая с нескольких направлений, продолжают продавливать оборону ВСУ. Есть тактические успехи российских войск в Нетайлово, где штурмовые группы продвинулись внутри населённого пункта, всё больше тесня противника к окраинам. ВС России продвигаются к Новопокровскому. Идут бои в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино, а также на подступах к Новоалександровке и Калиново. Смогли продвинуться российские войска и в Уманском. В районе Семеновки есть продвижение ВС РФ на запад, с целью срезать очередной «карман» и выровнять линию фронта.
На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра, где российские войска смогли улучшить свои позиции и расширили плацдарм у канала Северский Донец-Донбасс. Продолжаются бои западнее Ивановского (Красного). Есть тактические успехи и на северном фланге, где российские войска смогли продвинуться в районе Богдановки. В районе Клещеевки продолжаются ожесточённые бои.
На Южно-Донецком направлении Армия России ведет штурм Красногоровки. Противник контролирует северо-западную часть населенного пункта.
На Херсонском направлении ВСУ отводят одно из подразделений морской пехоты на якобы «доукомплектование и отдых». Ожидается переброска вражеских морпехов на Харьковское направление. Продолжаются боестолкновения в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские войска поразили расчет БЛА и несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.
Что говорит противник
Армия России изменила тактику, наступая на Харьков – глава Облвоенадминистрации Синегубов.
Идут бои в Волчанске, Старице и в Лукьянцах Липецкой общины. «Противник пытается захватить Волчанск. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой общины также продолжаются бои. Фиксируем некоторое продвижение российских войск, но ВСУ ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать населенный пункт. Враг изменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам».
Лидер парламентской группы СДПГ Мютцених называет это предложение «чрезвычайно опасным». Парламентская фракция СДПГ на это не согласна. «Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развертывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну» — заявил глава фракции.
Правительство Эстонии рассматривает отправку войск на Украину — советник президента Мадис Ролл
Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте. Об этом он заявил в интервью изданию Breaking Defense.
Харьковское направление
Интерактивная карта — Волчанск
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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