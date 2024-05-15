Харьковское направление. Обстановка на 15.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. ВС РФ продвигаются в Волчанске. Установлен контроль над северной частью города, занята территория Лицея №1 и Детского сада №6. Есть продвижение в центральную часть города. Сильные бои развернулись в районе городского парка им. Дзержинского. Штурмовые отряды ВС РФ также атакуют и в сторону Волчанского Агрегатного завода. Волчанский мясокомбинат также находится под нашим контролем.

Продолжается зачистка освобождённой территории, активно работают сапёры. Ж/Д станция и другие важные объекты пока в «серой зоне», но ситуация стремительно меняется. К середине прошедшего дня в самом Волчанске сохранился один сильно поврежденный автомобильный мост и еще один пешеходный, так что сообщение с южной частью города пока сохраняется.

Параллельно крайне активно работает «авиационный зонтик» пехоты — Су-34 с авиабомбами ФАБ-1500 дорабатывают цели как в южной части Волчанска, так и за его административными границами. Огонь постепенно переносится в Вильчу, Земляной Яр и Белый Колодезь, куда ВСУ пытались перебросить подкрепления.

ВСУ вынуждены отходить, но отходят с боями. На восточном фланге наступления ВС РФ заняли населенный пункт Бугроватка, имеется продвижение до 700 метров по населённому пункту. Продолжаются бои за населённый пункт Старицы. Российские войска наступают в районе населённого пункта Лукьянцыи Избицкое. Также, продолжаются бои в районе Липцов.

Генштаб Вооруженных Сил Украины официально признал, что ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе города Волчанска Харьковской области.

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Карта боевых действий СВО 15.05.24 (Харьковское направление)

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Враг продолжает подтягивать резервы пехоты и бронетехники на участке Харьковское направление, наводит в ближнем тылу переправы для восстановления логистики после ударов ВКС России по мостам. Взяты в плен военнослужащие ГУР МО Украины, в т.ч. члены заградотрядов. ВСУ перебросили в Харьковскую область до 10 тысяч человек из разных бригад с различных участков фронта, однако поток подкреплений иссякает.

Наши части продолжали развивать достигнутый вчера успех — занятие высот севернее Липцев. От противника были зачищены, находящиеся западнее на берегу водохранилища дачи, а также была взята еще одна важная позиция на соседнем, восточном, холме, после чего стало возможным взять под огневой контроль трассу от Харькова до Липцев и начать занятие расположенного в низине н.п. Нескучное. Таким образом за истекшие сутки ситуация для гарнизона ВСУ в Липцах стала катастрофической.

Отсутствие связи у противника — залог наших успехов

Как это работает. Уничтожение терминала Старлинк в опорном пункте ВСУ очень досаждает вражеской пехоте.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 15.05.24

Донецкий фронт. Российские войска продолжают штурм Георгиевки, где ВСУ пока сохраняют свое присутствие, но помешать продвижению наших войск ничего уже не могут. Продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска, всё больше теснят противника. Есть тактические успехи. Также, есть продвижения и в Нетайлово. Там украинские войска тоже вынуждены отходить все ближе к окраинам населённого пункта. Аналогичная ситуация и в Уманском.

На Часовоярском направлении ЛБС без особых изменений. Идут тяжелые бои. Также продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра и западнее Ивановского. На участке Калиновка-Богдановка фиксируются встречные бои. ВС РФ практически завершили клещи вокруг мкр. Канал. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении и под полным огневым контролем наших частей.

Запорожский фронт. Продолжаются бои за позиции северо-западее Вербового. Пусть и не очень активно, но ВС РФ не перестают оказывать давление на украинскую оборону. ЛБС без существенных изменений.

На Сумском направлении ВСУ ожидают начала наступательных действий ВС России с территории Курской области. Украинскими властями заявлено об эвакуации населения из городов Белополье и Ворожба. ТЦК вывозят архивы. Ночью сообщали о плотном артиллерийском огне наших войск по позициям противника у н.п. Середина-Буда (напротив н.п. Суземка Брянской области), наши каналы сообщают о проделывании минных проходов во вражеских оборонительных рубежах.

На Покровском направлении (западнее Авдеевки) российские войска возобновили наступательные действия к западу от Очеретино. ВС России заняли н.п. Уманское. К югу от Первомайского противник был выбит с позиций к северу от балки Домаха. Также продолжаются бои и в Красногоровке. Идёт штурм Нетайлово, наши войска продвинулись ближе к окраинам Невельского.

На Времевском направлении идут тяжелые бои у Старомайорского.

Ночью несколько вражеских ракет были сбиты у Севастополя, губернатор сообщил о падении обломков в город и районе села Полюшко.

Что говорит противник

«Зубы дракона»недалеко от Липцев Харьковской области

По словам бойцов ВСУ, заграждения лежат там без дела с лета 2023 года. За это время их никто не расставил. Скорее всего бетонные треугольники предназначались для укрепления линии обороны в приграничных территориях Харьковской области, которую на днях прорвали российские войска. Теперь становится ясно, почему украинский генштаб так возмущается: вместо строительства качественных фортификационных сооружений, военные и гражданские чиновники «отмывали» на них деньги. Да, именно эти сооружения проверял Сырский и Зеленский.

Россия в скором времени может начать наступление под Сумами — Буданов*

В бункере Харькова во время интервью The New York Times, глава ГУР заявил, что «ситуация на грани и каждый час эта ситуация приближается к критической и командование старается перебросить в регион подразделения с других участков, однако личного состава не хватает.». Глава ГУР предположил, что после стабилизации ВСУ фронта на участке фронта Харьковское направление, ВС РФ могут начать новое наступление — в Сумской области.

*Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«У России так много ракет С-300, что бесполезно пытаться перехватить их все» — спикер ВВС ВСУ Евлаш

Украине все чаще не удается остановить российские ракеты, что подрывает ее способность защищать инфраструктуру. «Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет Patriot», — сказал Евлаш. Помимо этого, украинским командирам приходится постоянно делать выбор между защитой критически важной инфраструктуры, ключевых военных объектов, городов и войск на линии фронта.

Харьковское направление Интерактивная карта — Волчанск ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…