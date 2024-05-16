Харьковское направление. Обстановка на 16.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Группировка войск «Север» продолжает наступление. На Липцовском направлении взят н.п. Лукьянцы. Наши войска закрепились на южной окраине н.п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н.п. Липцы. Подразделения противника оставляют позиции на восточном берегу Травянского водохранилища однако не прекращают попыток выправить ситуацию и трижды предпринимали контратакующие действия. В Волчанске ВС России продвинулись на глубину до 1 километра. ВСУ получили небольшие подкрепления и попробовали провести разведку боем, после чего откатились обратно к позициям за мебельной фабрикой на юге города.

Противник перестал удерживать Волчанск и отошел на южные окраины города к реке Волчья, рассчитывая успеть организовать там оборону. ВСУ пытаются закрепиться на городском агрегатном заводе, с позиций на котором они какое-то время смогут прикрывать дорогу и мост через Волчью. Наиболее интенсивные бои идут в районе ЦРБ и у железнодорожной станции на западе города. Атаки крупными группами украинская армия не проводит, все действия сосредоточены на обороне внутри административных и жилых зданий. Основная полоса обороны ВСУ пролегает в промзоне, на данный момент — на территории Волчанского агрегатного завода, где находится пункт боепитания и связи гарнизона города.

Переброску техники ВСУ и бригады ТрО пытаются организовать через Рубежанский жилой массив к югу от Волчанска. Параллельно время от времени появляются небольшие группы в районе Волчанских Хуторов для отвлечения внимания, которые сразу отрабатывает артиллерия «северных».

При этом украинская группировка уже потеряла село Старица, а ВС РФ продолжают движение к Избицкому и Варваровке. На этом направлении наступательных действий русская армия планирует занять село Терновое, чтобы лишить ВСУ возможности с востока атаковать Нескучное от Середы и Зеленого.

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Карта боевых действий СВО 16.05.24 (Харьковское направление)

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На основных развязках в Старый Салтов, Бережное и Приколотное переброшены дополнительные подразделения ГУР «Кракен» для установки блокпостов по отлову дезертиров. Наиболее плотная контрбатарейная борьба идёт в районе Симоновки, в 10 км к юго-западу от Волчанска, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы из Чугуева.

«Новых» подразделений ВСУ в районе проведения операции пока не замечено: купировать угрозу продвижения широким фронтом приходится сватовско-купянской группировке украинских войск (частично 42-я и 60-я ОМБр и некоторые другие соединения вроде сводных формирований),а также некоторым славянско-краматорским подразделениям.

ВСУ выходят из Волчанска в сторону Старого Салтова и дальше эвакуация машинами в район нп. Кутузовка под Харьков. Там они поступают на сборные пункты, переукомплектовываются, пополгяют боезапас и заново отправляются под Волчанск. По бегущим с позиций в спину работают заград отряды.

Катастрофу Киева на Харьковском направлении усугубляют постоянное огневое превосходство ВС РФ и высокая скорость реализации маневров, а также полностью раскоординированные резервы ВСУ, согнанные на самых горячий участок из разнообразных подразделений.

Новая тактика ВС РФ

Важной особенностью продвижения наших войск на участке Харьковское направление стала тактика выжигания укрепрайонов ВСУ до начала каких-либо действий на земле. При обнаружении объектов, большая часть из которых, судя по всему, была разведана заранее, к месту продвижения прибывает звено самолётов оперативно-тактической авиации с корректируемыми авиабомбами. После авиаудара применяется артиллерия и только потом появляются штурмовые группы.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 16.05.24

На Донецком фронте – тяжелые бои на Очеретинском выступе у Новоалександровки, Уманского, западнее Орловки наши войска стараются выровнять фронт. ВС РФ пытаются выйти на окраины Новоандреевки. В районе Парасковиевки ЛБС без существенных изменений. В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. В Красногоровке – без особых изменений. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ. Продолжаются ожесточённые бои в Нетайлово. Не смотря на тяжёлое положение, оставлять населённый пункт ВСУ просто так не собираются.

На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде. Также, российские войска стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения.

На Времевском выступе ВС России штурмуют Урожайное и Старомайорское но о полном контроле над населенными пунктами речи не идет.

На Запорожском фронте нашими малыми штурмовыми группами расширена зона контроля в Работино, но бойцы сообщают, что говорить о полном контроле за населенным пунктом рано, несмотря на заявления и «красивые доклады». ВСУ активно контратакуют, пытаясь отбить утраченные позиции. Сохраняется присутствие противника как минимум на северных окраинах. Продолжаются бои к северо-западу от Вербового.

Вторую ночь противник атакует Крым и Севастополь ракетным вооружением. Минобороны России сообщило о сбитых пяти ATACMS, всего по свидетельствам с мест было до 12 взрывов. Один из них прозвучал в районе военного аэродрома Бельбек, в сеть попали кадры сильного пожара. За ночь до этого указанный объект также был целью противника. У северо-западного побережья Крыма сообщали о борьбе с МБЭК противника.

Харьковское направление. Перспективы - обзор Военная хроника Тактическое положение российской армии продолжает улучшаться, однако до завершения наступления, судя по всему, ещё далеко. Куда продвинулись войска? С пяти изначальных направлений количество участков, где войска группировки «Север» смогли быстро продвинуться и освободить ранее занятые ВСУ территории, увеличилось до семи. Наибольшего прогресса удалось добиться по линии Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Весёлое, Огурцово — Старица и в районе Волчанска, который ВСУ оставили во избежание окружения. Спрямление линии фронта, последовавшее за серией тактических успехов, позволило выделить два основных направления удара: Липцы — Харьков и Волчанск — Белый Колодезь. В сторону Харькова под огневой контроль постепенно берутся пути снабжения гарнизона ВСУ в городе, что косвенно говорит о подготовке реализации артёмовского сценария с отсечением логистики и изоляцией района боевых действий. Непосредственно штурм города, вероятно, не будет проводиться вообще. «Северные» снижают темп или нет? 15 мая некоторые западные источники сообщили о якобы снижении темпов наступления. На деле темпы наступления регламентированы лишь планом «северных» и укладываются в общую логику проведения операции. К тому же темпы, особенности операции вроде скорости продвижения, касаются лишь передовых батальонно-тактических групп группировки «Север» и практически ничего не говорят о том, когда и где будут введены основные силы российской армии на Харьковском направлении. Что даёт «северным» быстрое продвижение к Харькову? Основным направлением, представляющим угрозу для ВСУ, остаётся Харьков. До него от Липцев меньше 20 км, что позволяет поражать цели на всей протяжённости города из реактивной и ствольной артиллерии без применения авиации. Другим проблемным участком остаётся юго-восточная хорда за Волчанском. От важной узловой станции Белый Колодезь, которую ВСУ могут потерять следом за Волчанском, до купянского участка фронта всего 70 км. Пока неизвестно, предполагает ли план «северных» наступление с обратной стороны фронта, однако, если такое решение будет принято, купянская группировка ВСУ как минимум из пяти бригад и нескольких батальонов получит ещё одно направление удара, на которое придётся реагировать и отвлекать ресурсы, которых и так перестало хватать.

Что говорит противник

Харьковское направление — солдаты ВСУ сдаются в плен.

Ещё вчера эти солдаты ВСУ обороняли опорники под Липцами, защищая террористический режим Зеленского. Сегодня искренне благодарят Северян за то, что остались живы. Украинские власти развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и отправляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

В Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ от линии фронта. На всех основных дорогах в регионе установили мобильные блокпосты, которые усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков. По данным подполья, это сотрудники СБУ.

Конфликт на Украине необходимо остановить — президент Чехии Петр Павел

Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», — сказал он в ответ на вопрос ведущего о необходимости начала переговоров с Россией. Павел подчеркнул, что «наивно» предполагать, будто Киеву удастся вернуть себе занятые РФ территории в обозримом будущем. Он добавил, что в такой ситуации необходимо быть реалистами. При этом сторонам конфликта важно достичь компромисса в урегулировании, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения». Кроме того, Павел указал на невозможность отправки войск НАТО на украинскую территорию.

«Развели как лохов» — украинский экономист и политолог Олег Соскин Все последние упоминания Украины в международной повестке, включая приезд Блинкена в Киев, напоминают похороны, когда все собираются, чтобы высказать сочувствие и распределить наследство умершего. Что же касается событий в самой Украине, бывший советник Кравчука и Кучмы считает, что киевский режим совершил преступление против украинской нации и державы и сейчас сдает ее территорию, поэтому призывы власти к оставшимся украинцам воевать с Россией выглядят абсурдными. Уже никакой победы быть не может и политическая верхушка, приведшая Украину к национальной катастрофе, должна за это ответить.

Харьковское направление Интерактивная карта онлайн — Волчанск ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…