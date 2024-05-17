Харьковское направление. Обстановка на 17.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Армия России продолжает наступательные действия. Продолжается продвижение наших войск в северной части Волчанска, а также на подступах к Липцам. Продвижение идет с тяжелыми боями и сопровождается штурмом многочисленных опорных пунктов. В Волчанске подразделения ВС РФ штурмуют территорию промзоны агрегатного завода, к которой они вышли некоторое время назад. Рядом с заводской проходной расположен Гуркановский мост через реку Волчья, выступающую естественным рубежом обороны и делящей город на две части.

В дальнейшем продвижение по улице Гуркановской и проходящей западнее улице Ленина может быть осложнено высокой плотностью минирования застройки частного сектора. В южной части города также противник оборудовал огневые позиции и готовится к обороне. Еще одним районом ожесточенных боестолкновений является территория Волчанской городской больницы. По итогу прошедшей ночи аши штурмовые группы закрепились на северной окраине н.п. Волчанск и продвинулись в глубину до 450 метров.

В ходе ожесточенных боев освобождён н.п. Зыбино. К текущему моменту населённый пункт зачищен. Армия России перерезает пути снабжения подразделений противника, маневром заходит во фланги очагам сопротивления ВСУ.

Противник перебрасывает подкрепление пехоты и техники, ослабляя другие участки фронта, всеми силами пытаясь удержать данный рубеж, применяет FPV-дроны. ВС России накрывают позиции противника из РСЗО «ТОРНАДО-С» и ФАБ с УМПК. На Липцовском направлении российские войска продвинулись в глубину от 300 до 600 метров в направлении н.п. Липцы.

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Карта боевых действий СВО 17.05.24 (Харьковское направление)

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На другом участке фронта после освобождения села Глубокое российские войска продвинулись на территории СНТ Лира-1, выйдя к окраине Липцев. В районе Зеленого изменений не зафиксировано — наступление осложняется минными полями и сетью расположенных вокруг опорных пунктов. Между тем, ВСУ уже оттянули свои передовые тылы к н.п. Русские Тишки.

Некоторые украинские мониторинговые каналы сообщают, что после взятия Лукьянцев на участке фронта Харьковское направление российские войска не только установили огневой контроль над ключевыми дорогами на Харьков, но начинают охватывать Липцы в клещи с двух сторон. Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что «северные» начали пробивать коридор на Харьков. До харьковской окружной от Липцев всего 17 километров.

На данный момент противник перебрасывает все новые и новые силы: в частности, помимо частей 92 омбр на один из участков прибыл личный состав бригады «Лють». Вместе с тем из учебных центров в Днепропетровске и других городов в зону боев приходят пополнения из свежемобилизованных.

Волчанск — бои идут в центре города (Харьковское направление).

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 17.05.24

На Бахмутском направлении ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в Часов Яре и его окрестностях. К северу и югу от города идут позиционные бои. Наши десантники ведут бои у мкр Канал, враг пытается ротировать личный состав. Значимых изменений прохождения линии фронта нет. Сохраняется высокий темп боевых действий на восточной окраине Калиновки, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского (Красного). Российские войска стремятся развить наступление со стороны Богдановки.

На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия к северу от Архангельского и в полях западнее Бердычей. Армия России завершает разгром врага в Нетайлово за Авдеевкой. На другом участке продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска пытаются продвинуться со стороны ранее взятой территории огнеупорного завода. При этом судьба нескольких отделений ВСУ, окруженных к востоку от города, остается пока неизвестной. Сохраняется высокий темп боевых действий в районе Архангельского, восточнее Новопокровского, юго-западнее Семёновки и в районе Урожайного.

На Донецком направлении российские войска вышли на западную окраину Георгиевки, зачистив последние дома на улице Центральной. Под контролем противника остается застройка на улице Песчаной. На Времевском направлении тяжелые бои в Старомайорском и Урожайном. Российские войска смогли существенно продвинуться в центре Георгиевки, заняв территори предприятия «Сельхозхимия» и здание Дома культуры. После этого они продолжили атаковать, выйдя к западным окраинам населенного пункта. По последним данным, сегодня подразделения ВС РФ взяли последние два дома на улице Центральной, фактически полностью выбив украинские формирования из села.

На Запорожском фронте в Работино ситуация остаётся сложной. ВС РФ все дальше продвигаются на восточных окраинах села. Враг пытается контратаковать, применяет множество БПЛА. Сообщают о продвижении наших войск северо-западнее Вербового.

На Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают давить вдоль железной дороги севернее Кисловки с целью последующих атак в направлении Ивановки, юго-восточнее от которой ВС РФ также предпринимает попытки улучшить свои тактические позиции. Западнее и южнее Крахмального ВС РФ заняли участок шириной до 4.97 км на глубину до 1.71 км и продолжает атаки в направлении села Берестовое.

Третью ночь противник атакует Севастополь. Губернатор сообщил, что при отражении атаки БПЛА использовалось стрелковое оружие, на подстанцию «Севастополь» упали обломки сбитых БПЛА, в связи с чем было частичное отключение света. Около 4:00 заявлено, что уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По состоянию на 6:30 мониторинговые каналы информировали о продолжающейся с ночи битве с МБЭК. Опубликованы спутниковые снимки противника с результатами предыдущих атак по аэродрому «Бельбек», сообщается о двух сгоревших самолётах.

На побережье Крыма выбросило один из уничтоженных морских дронов ВСУ На нем установлена с авиационная ракета Р-73 класса «воздух-воздух».

Что говорит противник

Положение украинских войск сейчас «невероятно отчаянное» — Ведант Патель. «Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — заявил он журналистам вчера. Патель в ходе брифинга также ответил на вопрос, какие последствия ждут Украину, если Вашингтон признает нанесение ВСУ ударов по российской территории американским оружием. «Вы знаете, как я отношусь к гипотезам. Так что я просто оставлю это, как есть», — сказал заместитель официального представителя госдепа. «Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — заявил он журналистам вчера. Патель в ходе брифинга также ответил на вопрос, какие последствия ждут Украину, если Вашингтон признает нанесение ВСУ ударов по российской территории американским оружием. «Вы знаете, как я отношусь к гипотезам. Так что я просто оставлю это, как есть», — сказал заместитель официального представителя госдепа. При этом он подтвердил неизменность позиции Вашингтона, согласно которой США не поддерживают и не дают Киеву возможности для осуществления подобных действий, но украинское командование само принимает решения о нанесении ударов. Головная боль для Киева — Reuters Украина готовится к большому российскому наступлению в ближайшие недели, у Сум армия РФ наращивает силы, В статье о вчерашнем посещении Зеленским Харьковской области говорится, что харьковское наступление России является головной болью для штабистов ВСУ, чьи войска уже растянуты по более чем 1000-километровой линии. Киев, чья нехватка живой силы усугубляется задержками с поставками западного оружия, предупредил, что Россия готовится к большому наступлению в ближайшие недели. Вблизи Сумской области происходит наращивание российских войск. Вероятно, атака на участе Харьковское направление — попытка втянуть в бой ограниченные резервы ВСУ до начала основного летнего наступления. Люди боятся попасть под власть дураков, которые их просто убьют — Зеркало недели Если ВСУ не получат пополнений, фронт рухнет. Об этом заявил украинский военный медик с позывным «Ронин». В течение последнего полугода пополнения вообще не было. До того все волны были более-менее ровные. «Большей частью старались грести наркоманов, алкосостав, людей из села и им подобных. Кого не очень жалко и кто не откупится», — говорит военный. Также он считает, что «россияне реально растут, развивают свою армию, работают над ошибками и уже не позволяют себе того, что было два года назад». Поэтому «нельзя и дальше рассказывать, что мы завтра победим». «Мы смотрели, как в тылу все рассказывали, что мы воюем с «иванушками-дурачками», и каждому на фронте это было противно до тошноты. Потому что если мы воюем с дураками и не можем их победить, то мы сами дураки», — говорит «Ронин». Харьковское направление Интерактивная карта онлайн — Волчанск ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…