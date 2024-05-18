Харьковское направление. Обстановка на 18.05.24. Карта боевых действий

Харьковское направление. Группировка войск «Север» продолжает наступление, сообщается о полном контроле над н.п. Старица. Потери ГУР, ТрО и других формирований в боях за это село составили порядка 350 человек. После освобождения села Зыбино, российские войска взяли под контроль восточную часть Волчанских Хуторов, вся территория поселка перешла в серую зону, бои идут в центральной части. Продвижение на глубину 1.7км.

В Волчанске продолжаются тяжелые бои, Армия России на подходах к Липцам. Волчанск в настоящий момент поделен на зоны контроля естественной водной преградой — рекой Волчья. Мосты уничтожены. Наносятся удары по тыловым районам противника. ВСУ перебрасывают резервы с Купянского, Часов-Ярского, Краматорско-Дружковского и Красноармейского направлений.

Между Глубоким и Лукьянцами наши войска продвинулись на 4 км в сторону Липцы и приблизились к северной границе Липцев. Между Глубоким и Травянским водохранилищем продолжается продвижение наших подразделений в районе Дач и садовых участков. Противник продолжает скапливать крупные силы в Липцах и лесном массиве рядом с ними, постоянно контратакует, северная окраина «дач», стала самой горячей точкой. Без зачистки данной территории штурм Липцев не принесет быстрого и качественного результата.

Н.п Зеленое ВС РФ взяли под огневой контроль, идёт закрепление на окраинах населенного пункта по лесопосадкам и развивается наступление в сторону Нескучного. Противник ведет дистанционное минирование фпв-дронами и это осложняет работу нашим бойцам.

ВСУ уже направили под Волчанск и Липцы более 27 батальонов и переброска продолжается. Противник планирует перебросить до 50 батальонов, так как считает для себя это направление наиболее угрожающим. Кроме того усиленны части СпН, которые и до операции находились в Харьковской области.

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Карта боевых действий СВО 18.05.24 (Харьковское направление)

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В Генштабе ВСУ считают, что наступлением под Харьковом РФ расширила активную линию фронта почти на 70 километров, чтобы заставить ВСУ задействовать дополнительные резервы. Кроме того, войска РФ добились успехов в северо-восточной части Старицы, что к западу от Волчанска. Самая глубокая точка продвижения российских сил на этом участке – 10 километров. ВС РФ хочет захватить Волчанск, а затем Белый Колодезь, чтобы начать наступление в тыл украинских войск, которые действуют восточнее — на Купянском направлении.

Российские войска приблизились к Липцам с северо-востока, продвинувшись южнее захваченных недавно Лукьянцев. В Волчанске бои идут уже от улицы Короленко, до улицы Тараса Шевченко. А российские подразделения смогли захватить Волчанскую центральную районную больницу, которая находится в центре города.

Центральная больница в Волчанске сдалась без боя практически. ВСУ отступили из города на южные окраины в стороны нп. Белый Колодезь и Синельниково. По сути, на участке Харьковское направление, до Верхней Писаревки опорных пунктов противника нет.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 18.05.24

На Купянском направлении ВС России атакуют на участке фронта севернее недавно освобожденной Кисловки.

В восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» наши войска ведут штурм городской застройки при поддержке танков и артиллерии.

На Покровском направлении (западнее Авдеевки) ВС России ведут наступательные действия у н.п. Уманское. Интенсивные бои идут у Архангельского. Восточнее Яснобродовки ВС РФ заняли участок шириной до 1.25 км на глубину до 500 метров. В западной части Нетайлово отмечается продвижение российских войск на глубину до 680 метров.

На Запорожском фронте наши войска выгрызают у противника опорные пункты северо-западнее Вербового. Тяжелая ситуация в Работино характеризуется с мест постоянным применение ВСУ дронов и артиллерии, наносящих удары по нашим штурмовым группам. Стрелковых боёв в селе практически нет.

На Донецком направлении российские силы продвинулись в Красногоровке и зачистили «котел» к востоку от города у пруда Борисовка.

На Времьевском направлении не прекращаются бои в Урожайном и Старомайорском, где ВС РФ постепенно продвигаются вперед.

В Севастополе вчера, нападение длилось несколько часов. Беспилотники выдвинулись с трех направлений в Одесской области: атаки отмечались и в Севастопольской бухте, и у мыса Фиолент, и в районе Балаклавы. Всего подразделениями 31 дивизии ВВС и ПВО были сбиты 46 БЛА, пять подавлены средствами РЭБ. Ещё девять беспилотников уничтожены стрелковыми отрядами Группировки обороны Крыма.

Кадры уничтожения МБЭК Украины патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота

Что говорит противник

Обстановка на Харьковском направлении усложнилась, — Главком ВСУ

Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, заставив нас задействовать дополнительные резервы. Основные усилия ВС РФ сосредоточили на направлении Стрелечья – Липцы и на освобождение н.п. Волчанск, с последующим выходом в Белый Колодезь и развертыванием наступления в тыл наших войск. Российские войска начали наступление значительно раньше предполагаемого нами срока.

Ад для ВСУ — Le Monde

Le Monde опросила 5 бригад ВСУ на Донбассе, где идут самые ожесточенные бои. Все они подтвердили, что ни боеприпасы по «чешскому плану» (800 000 снарядов), ни пакет помощи США, до них не дошли. «Мы читаем новости, но мы реалисты. Мы полагаемся лишь на то, что у нас действительно есть. У нас нет недостатка в патронах для стрелкового оружия, но нам не хватает всего остального: дронов, средств борьбы с дронами, снарядов, ракет… И мы видим, что поставки продолжают снижаться и становятся все более нестабильными. Они покрывают только самый минимум», – заявил один из военных.

ВСУ ослепли – Washington Post

Новое наступление России через границу на участке Харьковское направление ожидалось уже несколько месяцев, но оно все равно удивило солдат ВСУ.

125-я бригада теобороны, растянувшаяся на 27-мильном участке границы Харьковской области с дронов ежедневно наблюдала, как ВС РФ наращивают силы для возможного нападения. Но в то утро, 10 мая, дроны исчезли и бригада потеряла все видеотрансляции из-за помех русского РЭБ. Украинские Starlink перестали работать впервые с февраля 2022 г. «В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — говорит командир БпЛА с позывным «Артист».

Харьковское направление Интерактивная карта онлайн — Волчанск ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…