Харьковское направление сегодня — 21.05.24. Карта боевых действий на Украине

Харьковское направление (Волчанск — Липцы) — сегодня. 21.05.24. Российские войска освободили почти половину территории н.п. Волчанск. После взятия под контроль комплекса зданий агрегатного завода, передовые группы вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной. Взяты под контроль строения агрегатного завода, сражение идет в центре города. Также удалось выровнять линию контроля вдоль улиц Гагарина и Пушкина. В южной части города все еще сохраняется присутствие противника, при этом как из состава местного ТРО, так и более боеспособных подразделений из рядов ГУР и ССО вооруженных формирований Украины.

На западном фланге ВС РФ пытаются взломать оборону на северной окраине н.п. Липцы где наши штурмовые подразделения улучшили положение, отбили контратаку противника и продвинулись от 300 до 450 метров. Враг заявил, что только за сутки к вечеру 20 мая по н.п. Липцы ВКС России ударили 20-ю ФАБ с УМПК. Взять господствующую высоту к северо-востоку от села и сеть опорных пунктов на выезде из населенного пункта пока не удается. Противник сохраняет возможность относительно спокойно перемещаться по населенному пункту, перебрасывая подкрепления, что и позволяет сдерживать натиск российских штурмовых групп. Идут тяжелые бои, противник вводит резервы.

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Карта боевых действий на Украине сегодня. 21.05.24 (Харьковское направление)

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Харьковское направление (Волчанск — Липцы). На рубеже Лукьянцы — Глубовое ВС РФ заняли лес между населенными пунктами. Опорные пункты, расположенные в лесополосах южнее, остаются под контролем противника. На восточном фланге в районе Старицы и Бугроватки идут позиционные бои, сведений о продвижении ВС РФ в направлении Синельниково на текущий момент преждевременны.

Армия России имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, заняли территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6.34 км на глубину до 2.3 км.

Харьковское направление сегодня

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 300 человек. Также вскрыто и уничтожено:

РСЗО БМ-21 «Град»

три 82-мм миномета в н.п. Волчанск и Гоптовка;

РЛС США AN/TPQ-50 в н.п. Вильча;

одна станция РЭБ;

два БТР «Козак» и «Рошель»;

три САУ 2С3 «Акация» в н.п. Терновая и Вильча;

гаубица Д-30 в н.п. Терновая;

два танка Т-72 в н.п. Шестеровка;

пикап и 120-мм миномет в н.п. Нескучное;

станция РЭР.

Украинское командование стягивает беспрецедентное количество резервов на Харьковское направление и бросает их в мясорубку, не считаясь с потерями.

Новости СВО на Украине сегодня — 21.05.24

На Северском направлении успешные действия Армии России в Белогоровке по взятию опорных пунктов врага стали поводом для поспешного доклада о взятии Белогоровки, о чем пока говорить еще рано. Да, продвижение к северу от отвала могли посчитать «заявкой» на взятие всего населенного пункта. Однако поселок представляет собой сплошные руины — также как и Попаснянский водоканал. Сегодня это не более, чем точка на карте с полузаваленными подвалами, а основную ценность с точки зрения тактики представляет собой как раз-таки отвал мелового карьера.

На юге этого направления ВС РФ смогли продвинуться к северу от Веселого в сторону Раздоловки, выбив украинские формирования из лесополосы и опорного пункта. Это позволяет занять куда более выгодные позиции перед возможным наступлением на Раздоловку и срезанием линии фронта.

На южном фланге направления на Часов Яр расширена зона контроля в лесном массиве заказника. В восточном микрорайоне города наши войска наступают вдоль улицы Зелёной. В центральной части микрорайона бронегруппа ВС РФ атаковала вдоль трассы О0506, переходящей в улицу Зеленую на въезде в Часов Яр. Потеряв несколько бронемашин, с боем удалось дойти до домов, примыкающих к территории 77 училища и высадить десант. По некоторым данным, штурмовым группам также удалось закрепиться в первых пятиэтажных домах на улице Горбатова.

Севернее российские бойцы расширили зону контроля у дачных участков, зачистив область к востоку от Часовоярского ремонтного завода, на территории которого на данный момент идут бои. На южном фланге территория заказника Ступки-Голубовские-2 практически полностью перешла под контроль ВС РФ.

На Южнодонецком направлении наши войска заняли за последние дни восточную часть Парасковиевки (западнее Новомихайловки). Продолжаются бои в Красногоровке.

На Запорожском фронте противник признает продвижение наших сил юго-восточнее Работино на участке шириной до 3,5 км на глубину до 1 км. Западнее Вербового ВС России также имеют успех в продвижении.

На Херсонском направлении наши прибывшие подразделения десантников действуют в тяжелых условиях на островах в пойме р. Днепр. Крынки вернулись под контроль российских войск. Остатки сил ВСУ из поселка полностью выбила 76-я дивизия ВДВ ВС РФ. Бои на островах Днепра продолжаются. Контроль на островах весьма условен с обеих сторон. По данным наших источников, уровень воды в реке постепенно повышается из-за сброса воды на одной из плотин выше по течению. По некоторым данным, это связано с ударами по ДнепроГЭС, однако может быть и результатом подготовки противником каких-то действий.

На Донецком направлении армия России завершила разгром врага, освободив Нетайлово. Бойцы 9-й бригады при поддержке других подразделений выбили ВСУ из посёлка на фланге Авдеевки.Выжившие боевики ВСУ бежали, бросив позиции и часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора наших войск, занять и удержать оборону и южнее населенного пункта, продолжив беспорядочное отступление. Украинские военные аналитики сегодня сообщали, что севернее Нетайлово российские войска закрепились вдоль трёх лесополос на участке шириной до 2.67 км на глубину до 920 м.

Волчанск сегодня

Что говорит противник

После вступления в силу нового закона о мобилизации Киев опустел — журналистка Анна Ковальчук.

«Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель. Машин в рабочий день меньше, чем вчера — в воскресенье», — пишет Ковальчук. По ее словам, «все разговоры начинаются и заканчиваются с одной темы». Журналистка также описывает, что стали делать военнообязанные мужчины.

«Часть ушла в тень. Что выиграло государство, кроме утраченных налогов с фонда оплаты труда — загадка. Кто-то снял квартиру рядом с работой, чтобы не ездить по улицам. Кто-то (особенно актуально для маленьких городов, где все друг друга знают) напрямую поговорили с военкомом — Что пацанам надо? Корч, соляра? Меняю на пять незаменимых специалистов».

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, вводит более жесткое наказание за уклонение от службы и снижает призывной возраст до 25 лет. Возможность демобилизации законом не предусмотрена.

Харьковское направление Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…