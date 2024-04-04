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Херсонес — лидер исследования «Музеи в публичном информационном пространстве ‒ 2023»

Херсонес — лидер исследования «Музеи в публичном информационном пространстве ‒ 2023»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 04.04.2024

Херсонес Таврический регулярно увеличивает свое информационное присутствие, и прошедший год не стал исключением. По результатам исследования «Музеи в публичном информационном пространстве ‒ 2023», проведенного в рамках проекта «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня», музей-заповедник вошел в топ-5 федеральных учреждений культуры по количеству упоминаний в отечественных электронных СМИ. Об итогах мониторинга рассказали на пресс-конференции «Российские музеи в публичном информационном пространстве. Результативность коммуникационных стратегий».

В 2023 году в модельную группу вошли 69 федеральных музеев, которые являются национальным достоянием. В фокусе внимания оказались аудитория сайтов учреждений культуры и общее количество их упоминаний в новостях – цифровой след. Основными задачами мониторинга стали: поддержка работы музеев по повышению узнаваемости в публичном русскоязычном информационном пространстве; мотивация к развитию инструментов привлечения внимания аудитории к уникальным культурным ценностям музеев, а также к контенту, создаваемому на этой основе, ‒ отметила руководитель проекта Наталья Тюрина.

Херсонес Таврический показал высокие результаты по количеству упоминаний в новостных сообщениях электронных СМИ и стал единственным музеем Крыма и Севастополя, получившим сертификат качества как лидер проведенного исследования.

Современный музей сегодня ‒ это не только знакомство с экспозициями. Мы стремимся быть открытыми для всех социальных и возрастных групп. В Херсонес Таврическом в течение года проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Среди них и семейные праздники, и духовно-просветительские программы, и спектакли, и концерты. Мы активно работаем с молодежью, практически каждый день к нам приходят школьники. В музее-заповеднике ежегодно проводятся научные конференции, на которых можно поделиться результатами исследований и обсудить открытия. Одним словом, у нас насыщенная новостная повестка, ‒ рассказала начальник отдела по связям с общественностью Наталья Коробицина.

Музей-заповедник с каждым годом увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, стремится быть доступным и интересным как для реальных, так и для виртуальных посетителей. Он создает новостной и просветительский контент разного формата, чтобы сохранять актуальность и привлекать внимание аудитории всех возрастов. Региональные и федеральные СМИ регулярно проявляют интерес к мероприятиям, выставкам и акциям музея-заповедника, рассказывая о них людям. Благодарим всех представителей СМИ за плодотворное сотрудничество и любовь к Херсонесу Таврическому, которые помогают ему занимать все более заметное место в российском информационном пространстве!

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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