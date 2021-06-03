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Херсонес Таврический: объявлен набор участников на второй сезон проекта «Волонтеры наследия»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Херсонес Таврический: объявлен набор участников на второй сезон проекта «Волонтеры наследия»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:42 03.06.2021

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявил о старте набора участников второго сезона проекта «Волонтеры наследия», который продлится до октября 2021 года. Подать заявку на участие можно через портал  DOBRO.RU. В рамках проекта участникам обеспечат проживание на археологической базе музея-заповедника, проезд до места проведения мероприятий и трехразовое питание, а в свободное от археологической работы время для добровольцев будут организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены.

Подобные проекты позволяют молодому поколению понять, что мы живем в одной большой стране и формируем единое историческое пространство. И где, если не в Херсонесе, проводить подобные проекты. Здесь в корсунской купели мы обрели духовные ценности, которые дали основу для успешного национального развития, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя члена общественной палаты Российской Федерации, председатель совета фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Ивана Есина.

Также Иван Есин отметил, что подобные добровольческие проекты в регионах служат эффективными «социальными лифтами» для перспективной и талантливой молодежи, потому что волонтёрство — один из главных феноменов нынешнего времени.

Программа реализуется в рамках национального проекта при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры, Фонда «Моя история», под патронажем Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Напомним, что первый сезон проекта прошел в сентябре прошлого года. Участие в нём приняли 200 человек со всей страны — от Хабаровска до Пскова.

Херсонес Таврический: объявлен набор участников на второй сезон проекта «Волонтеры наследия»

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