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"Херсонес Таврический" открыл летний сезон

«Херсонес Таврический» открыл летний сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:41 05.07.2020

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» открыл летний сезон 4 июля.

На сцене Античного театра торжественное мероприятие началось с церемонии награждения участников и победителей детского историко-литературного конкурса «Память сильнее времени!», который проходил с 10 марта по 30 мая. Победителям и участникам мероприятия были вручены памятные призы. Позже, в 18:30, состоялся концерт образцово-показательного сводного оркестра крымского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации. Под руководством начальника военного оркестра – военного дирижера Севастопольского полка войск национальной гвардии Российской Федерации Валентина Таева солисты исполнили известные всем песни, такие как «Смуглянка», «Черноглазая казачка», «Вечер на рейде» и другие, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Херсонес Таврический" открыл летний сезон "Херсонес Таврический" открыл летний сезон "Херсонес Таврический" открыл летний сезон

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

"Херсонес Таврический" открыл летний сезон

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