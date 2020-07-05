Музей-заповедник «Херсонес Таврический» открыл летний сезон 4 июля.

На сцене Античного театра торжественное мероприятие началось с церемонии награждения участников и победителей детского историко-литературного конкурса «Память сильнее времени!», который проходил с 10 марта по 30 мая. Победителям и участникам мероприятия были вручены памятные призы. Позже, в 18:30, состоялся концерт образцово-показательного сводного оркестра крымского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации. Под руководством начальника военного оркестра – военного дирижера Севастопольского полка войск национальной гвардии Российской Федерации Валентина Таева солисты исполнили известные всем песни, такие как «Смуглянка», «Черноглазая казачка», «Вечер на рейде» и другие, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.