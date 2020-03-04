Херсонес Таврический презентует тематические экскурсии «Прекрасные херсонеситки»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» тематические экскурсии «Прекрасные херсонеситки» представляет в преддверии Международного женского дня — с 4 по 10 марта. Гостям заповедника представится уникальная возможность — познакомиться с бытом прекрасной половины человечества в античную и византийскую эпохи.

Вы узнаете, как с древних времен они охраняли домашний очаг, заботились о семье и детях. Женщины всегда играли важную роль в социуме, несмотря на то, что были ограничены в своих правах. Конечно, представительницы прекрасного пола всегда ухаживали за своей внешностью. Именно поэтому много веков их красота возводилась в культ. В музее-заповеднике находятся многие археологические находки, которые доказывают это: расчески, зеркала и всевозможные украшения, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Несмотря на то, что основным женским занятием в древней Греции были домашние заботы, отмечают специалисты, девочкам из состоятельных семей давали начальное образование – их учили читать, считать и писать. В Античном зале Херсонесского музея присутствует фрагмент пифоса, на котором сохранилась надпись, сделанная неизвестной женщиной «Пусть хоть кто-то знает, какая я несчастная; как мне избежать; я – проклятье богов. Если бы со мною здесь был слуга; ведь как мне убрать еще очаг» – из этого следует то, что эта женщина, которая выполняла тяжелую домашнюю работу, владела грамотой.

Монеты, сосуды, скульптуры, террактовые статуэтки и многие другие археологические памятники раскроют гостям образы прекрасных херсонеситок и их женские тайны…

Стоимость экскурсии: