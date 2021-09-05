«Херсонес Таврический» участвует в программе «Пушкинская карта»

Херсонес Таврический можно посетить по программе «Пушкинская карта» уже сейчас. Она позволит школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет побывать в музее за бюджетные средства.

Благодаря новому образовательному проекту молодые люди не только из Севастополя, но и со всей России смогут посетить территорию заповедника и побывать в залах Античной и Византийской экспозиций, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

В рамках программы «Пушкинская карта» музей предлагает совершить увлекательную прогулку по Херсонесу Таврическому. Древний город с его двухтысячелетней историей удивит даже опытного путешественника своими уникальными постройками. Вы побываете в Античном театре, где по сей день проходят театрализованные представления по мотивам древнегреческих произведений. Сделаете памятные фото на фоне Базилики 1935 года, известной каждому россиянину по изображению на 200-рублёвой купюре. Увидите мощные оборонительные стены, приоткрывающие завесу многовековой тайны над жизнью Херсонеса.

Любители прогулок найдут здесь множество живописных тропинок и аллей, а вниманию ценителей истории и археологии в рамках программы «Пушкинская карта» будут представлены уникальные экспонаты в залах Античной и Византийской экспозиций музея-заповедника. Более 6 тысяч предметов расскажут посетителям о быте и культуре города, ставшего хранителем памяти о величайших цивилизациях, загадках древности и религиозных исканиях человечества.

Приобрести билеты по данной образовательной программе можно в кассах Херсонеса Таврического, на официальном сайте музея-заповедника, а также на портале «Культура.РФ».

Напомним, что в 2021 году номинал Пушкинской карты составит 3 000 рублей, и потратить эти деньги можно будет до 31 декабря на посещение музеев, театров, художественных галерей, концертных организаций, филармоний, консерваторий и библиотек.