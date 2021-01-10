Херсонес Таврический в 2020 году: статистика и достижения

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» подвёл итоги 2020 года. Несмотря на то, что пандемия коронавируса вынудила Херсонес, как и все остальные музеи полуострова, закрыться на несколько месяцев, ему всё же удалось сохранить достаточно высокий уровень посещаемости – свыше 537 тысяч человек за год.

Посмотреть уникальные археологические памятники Херсонеса приезжали не только россияне из разных регионов страны, но и туристы из Таиланда, Вьетнама, Китая, Польши, Дании. При этом, по информации пресс-службы музея, свыше 14 тысяч человек посетили различные фестивали, мастер-классы, интерактивные программы, концерты, спектакли, проводившиеся на территории заповедника.

В период карантина сотрудники запустили проект «Херсонес online», чтобы все желающие смогли узнать об уникальных экспонатах, принять участие в викторинах или просто совершить прогулку по улицам древнего города, не выходя из дома. Также были созданы мини-сериалы «Херсонес – Моя история», «Херсонес в деталях», «В поисках святой купели». Кроме того, было разработано мобильное приложение «Херсонес AR» на основе технологий дополненной реальности с интерактивной картой навигации.

В знак благодарности медработникам, которые встали на передовую борьбы с коронавирусом, Херсонес запустил акцию «Музей для врачей», позволяющую им бесплатно посещать обзорные экскурсии.

Развитие Херсонеса тесно связано с археологией. В 2019 году вышло поручение президента РФ о создании Международного научного археологического центра, который станет новым структурным подразделением музея наравне с выставочными комплексами, рекреационными пространствами и концертными площадками. При поддержке фонда «Моя история» в 2020-м успешно завершила работу комплексная археологическая экспедиция, в которую вошли учёные Херсонеса, Государственного Эрмитажа и Института археологии РАН. На территориях, выделенных под строительство центра, обнаружены новые артефакты, которые составят экспозиции музея, – рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

А еще в 2020 году минувшем году Херсонес Таврический вошёл в рейтинг лучших достопримечательностей мира по версии международного сервиса TripAdvisor и два раза подряд попадал в ТОП-20 самых упоминаемых в СМИ музеев России, который составляет компания «Медиалогия».

По материалам пресс-службы музея-заповедника и Туристического портала Крыма .