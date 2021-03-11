Херсонес Таврический — в топ-20 российских музеев

Компания «Медиалогия» составила рейтинг российских музеев за январь 2021 года, в котором Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» занял 13-е место. На ресурсах этой компании ежемесячно выходит список 20 наиболее популярных российских музеев в информационном пространстве. Данная оценка формируется на базе СМИ системы «Медиалогия», которая сейчас включает более 61 тысячи источников: теле- и радиопрограмм, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ и блогов.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» уже давно занял своё почётное место в медиарейтинге российских музеев: он стабильно входит в его топ-20. В январе 2021 года Херсонес разместился на 13-м месте по популярности в СМИ, тем самым поднявшись ещё на одну строку. В состав упомянутого рейтинга входит «МедиаИндекс» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг учреждений. Мы говорим спасибо всем нашим коллегам, друзьям и посетителям за проявленное внимание к музею-заповеднику. Благодаря вашим отзывам и регулярному упоминанию в информационном пространстве об уникальности Херсонеса Таврического узнаёт всё больше людей, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».