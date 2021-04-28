Херсонес Таврический впервые станет площадкой акции «Диктант Победы»

29 апреля в Севастополе пройдет международная историческая акция «Диктант Победы». В этом году акция впервые состоится в Херсонесе Таврическом. Для написания диктанта в городе зарегистрировано более 70 площадок и запланировано свыше 4 тысяч участников.

Диктант пройдет в формате тестирования. Участникам предстоит выполнить 25 заданий на тему событий периода Великой Отечественной войны, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Организаторы заявляют, что в этом году часть вопросов посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Время, отведенное на выполнение заданий диктанта – 45 минут, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Херсонес Таврический – это не только крупный музей под открытым небом, где посетители могут узнать историю древних цивилизаций. Во время Великой Отечественной войны сотрудники музея доблестно встали на защиту нашей Родины и ее исторического наследия. 24 июня 1941 года, когда на территории Херсонеса разорвалась первая бомба, в музее жизнь не остановилась: работники продолжали вести сверку и учет коллекциям в эвакуации, писать научные статьи и осмысливать исследования предыдущих лет, а те, кто остался в оккупированном Севастополе, перед лицом смертельной опасности заботились о сохранении памятников городища. Многие сотрудники музея-заповедника с отвагой и бесстрашием встретили неприятеля и на полях сражений – в составе регулярных частей Красной армии, на флоте и в партизанских отрядах.

Все участники акции «Диктант Победы» получат памятные дипломы. Победителей ждут подарки. Школьники выпускных классов, абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов по итогам написания диктанта, получат дипломы финалиста «Диктанта Победы», дающие дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Патриотическая акция «Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий независимо от возраста, образования и гражданства. В Херсонесе Таврическом диктант пройдет для зарегистрированных участников с 14:00 до 14:45.

В 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных стран.