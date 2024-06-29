Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Херсонес Таврический: до конца июля вход ‒ со стороны парка имени Анны Ахматовой
актуально в республике
Херсонес Таврический: до конца июля вход ‒ со стороны парка имени Анны Ахматовой
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Херсонес Таврический: до конца июля вход ‒ со стороны парка имени Анны Ахматовой

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:55 29.06.2024

В связи с продолжающимися ремонтными работами на улице Древней до 31 июля попасть на территорию музея-заповедника можно будет только через Западную входную группу, расположенную рядом с парком имени Анны Ахматовой.

Центральная и Восточная входные группы по-прежнему закрыты!  Чтобы добраться до Херсонеса Таврического, следуйте по улице Надежды Островской в направлении парка имени Анны Ахматовой.  Планируйте свой визит заранее, надевайте удобную для прогулок обувь, берите воду и головной убор! До встречи в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника   «Херсонес Таврический»

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.