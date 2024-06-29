Херсонес Таврический: до конца июля вход ‒ со стороны парка имени Анны Ахматовой

В связи с продолжающимися ремонтными работами на улице Древней до 31 июля попасть на территорию музея-заповедника можно будет только через Западную входную группу, расположенную рядом с парком имени Анны Ахматовой.
Центральная и Восточная входные группы по-прежнему закрыты! Чтобы добраться до Херсонеса Таврического, следуйте по улице Надежды Островской в направлении парка имени Анны Ахматовой. Планируйте свой визит заранее, надевайте удобную для прогулок обувь, берите воду и головной убор! До встречи в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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