Херсонес Таврический: если читать стихотворения А. С. Пушкина всем классом, то можно и приз получить

В преддверии 225-летия со дня рождения великого русского поэта и Дня славянской письменности и культуры музей-заповедник совместно с Фондом «Моя история» и Свято-Владимирским мужским монастырем объявляет онлайн-акцию для школьников «Читаем Пушкина вместе».
До 22 мая классному руководителю предлагается снять горизонтальный видеоролик продолжительностью до одной минуты. Там необходимо записать любое стихотворение А. С. Пушкина, прочитанное всем классом, а затем отправить его на электронную почту yaivakina@chersonesos-sev.ru. Тема письма ‒ «Читаем Пушкина вместе».
Школьные коллективы, приславшие наиболее интересные видеоролики, примут участие в большой интерактивной игре «Россия – Моя История», которая состоится в музее-заповеднике 24 мая. В День славянской письменности и культуры ребята смогут не только лучше узнать историю родной страны, но и побывать на чаепитии, организованном Херсонесом Таврическим совместно с пекарней «Севастопольский пряник»! Спешите принять участие в акции «Читаем Пушкина вместе»! Количество мест ограничено! По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 918 950-69-16 (можно через Telegram или WhatsАpp). Читайте стихотворения А. С. Пушкина всем классом! Принимайте участие в онлайн-акции, интерактивной игре и праздничном чаепитии в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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С тегами: Херсонес таврический