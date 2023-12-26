Херсонес Таврический: график работы в праздничные дни

Изменения в режиме работы Херсонеса Таврического в зимние праздники таковы:

31 декабря 2023 года музей-заповедник открыт с 09:00 до 15:00 (допуск посетителей на территорию прекращается в 14:30);

время работы экспозиционных и выставочных залов – с 09:00 до 14:00;

время работы касс – с 09:00 до 14:30;

время работы туалетов – с 09:00 до 15:00.

31 декабря верующие смогут попасть на территорию временного храма святого равноапостольного князя Владимира с 23:45 до 01:15 (через Восточную входную группу).

1 января 2024 года Херсонес Таврический не работает. Экспозиционные и выставочные залы музея-заповедника будут закрыты.

Для желающих посетить временный храм святого равноапостольного князя Владимира 1 января пропуск на территорию будет осуществляться через Восточную входную группу музея-заповедника в соответствии с расписанием богослужений.

Со 2 января 2024 года учреждение культуры будет работать по следующему графику:

территория Херсонеса Таврического будет открыта для посещения с 09:00 до 18:00 (допуск гостей прекращается в 17:30);

выставочные и экспозиционные залы будут работать с 09:00 до 17:00;

время работы касс музея-заповедника – с 09:00 до 17:30;

время работы туалетов – с 09:00 до 18:00;

время работы сувенирного магазина – с 09:00 до 17:30.

В канун и день Рождества верующие смогут посетить службу во временном храме святого равноапостольного князя Владимира. Пропуск осуществляется через Восточную входную группу музея-заповедника:

6 января 2024 года с 16:00 до 20:00 – на всенощное бдение;

с 22:00 до 03:00 – на ночную Божественную литургию;

7 января 2024 года с 07:30 – на Божественную литургию.

Обращаем внимание, что Западная входная группа музея-заповедника будет закрыта с 17:30 6 января до 09:00 7 января 2024 года.

В Рождество во временный храм святого равноапостольного князя Владимира можно будет попасть через Восточную входную группу музея-заповедника.