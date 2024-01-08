Херсонес Таврический: как отметили Рождество в музее-заповеднике

Народные гулянья, ярмарка, колядки, мастер-классы и конкурсы… Рождественский праздник в Херсонесе Таврическом удался на славу! Сотни севастопольцев и гостей города-героя присоединились сегодня к мероприятию, организованному музеем-заповедником совместно с Фондом «Моя история», Крымской митрополией и Севастопольским благочинием.

С самого утра в Византийском дворике Херсонеса начались народные гулянья. И дети, и взрослые вдохновенно создавали рождественские игрушки или расписывали имбирные пряники, а мастера из Ремесленной палаты Севастополя представляли свои уникальные изделия на тематической ярмарке. Для гостей выступили артисты ансамблей «Русь» и «Волжские гусляры», создав атмосферу настоящего праздника. Малыши и ребята постарше приняли участие в конкурсе колядовщиков, где самые артистичные выиграли приз – шоколадную игрушку, а позже ребята разыграли вертеп ‒ сцену Рождества. Особую душевность мероприятию придали яркие фотозоны, где можно было сделать снимок всей семьей, и работа полевой кухни, которая пришлась по вкусу посетителям музея-заповедника.

Уверены, что гости сегодняшнего праздника получили заряд положительных эмоций на год вперед, наполнили сердца рождественским теплом и отлично провели время. Спасибо всем, кто принял участие в нашем мероприятии, и до новых встреч в Херсонесе Таврическом! — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.