добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца»

crimeapress_news

реклама в крыму
Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца»

Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:34 13.06.2023

В преддверии 240-летия со дня основания города Центральная библиотечная система для детей организовала краеведческий фестиваль «Мы – севастопольцы». В рамках него был проведен конкурс семейного творчества «Азбука севастопольца», по итогам которого ребята получили подарки от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других учреждений культуры.

Открытие выставки и награждение победителей краеведческого соревнования стало одним из ключевых мероприятий фестиваля. 209 участников подали свои работы на конкурс семейного творчества «Азбука севастопольца», изобразив знаковые достопримечательности города-героя и Херсонеса Таврического. Лучшие рисунки вошли в одноименный электронный альбом, который представили на церемонии награждения. Херсонесу Таврическому и его памятникам было посвящено 14 конкурсных работ. Некоторые из них теперь можно увидеть в альбоме «Азбука севастопольца», а их авторов дополнительно наградили благодарственными письмами и памятными призами от музея-заповедника, — рассказали в пресс-службе «Херсонеса Таврического». 

Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца» Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца» Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца» Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца»

Наталья Рубаненко, заведующая научной библиотекой Херсонеса Таврического, отметила:

Мы очень рады, что столько ребят решили представить на конкурс работы с изображением знаковых мест древнего города. Здесь можно увидеть и Свято-Владимирский кафедральный собор, и Туманный колокол, и Базилику 1935 года. Все работы выполнены с душой, и в каждой чувствуется любовь к Херсонесу Таврическому – символу Севастополя. 

Поздравляем участников и победителей конкурса «Азбука севастопольца» и приглашаем в музей-заповедник, чтобы не только изучать историю, но и вдохновляться на создание новых шедевров! С наступающим Днем города всех его жителей!

Узнайте больше:  Нотариальная палата города Севастополя координирует работу с Фондом «Защитники Отечества»

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма