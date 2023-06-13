Херсонес Таврический наградил победителей конкурса «Азбука севастопольца»

В преддверии 240-летия со дня основания города Центральная библиотечная система для детей организовала краеведческий фестиваль «Мы – севастопольцы». В рамках него был проведен конкурс семейного творчества «Азбука севастопольца», по итогам которого ребята получили подарки от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других учреждений культуры.

Открытие выставки и награждение победителей краеведческого соревнования стало одним из ключевых мероприятий фестиваля. 209 участников подали свои работы на конкурс семейного творчества «Азбука севастопольца», изобразив знаковые достопримечательности города-героя и Херсонеса Таврического. Лучшие рисунки вошли в одноименный электронный альбом, который представили на церемонии награждения. Херсонесу Таврическому и его памятникам было посвящено 14 конкурсных работ. Некоторые из них теперь можно увидеть в альбоме «Азбука севастопольца», а их авторов дополнительно наградили благодарственными письмами и памятными призами от музея-заповедника, — рассказали в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

Наталья Рубаненко, заведующая научной библиотекой Херсонеса Таврического, отметила:

Мы очень рады, что столько ребят решили представить на конкурс работы с изображением знаковых мест древнего города. Здесь можно увидеть и Свято-Владимирский кафедральный собор, и Туманный колокол, и Базилику 1935 года. Все работы выполнены с душой, и в каждой чувствуется любовь к Херсонесу Таврическому – символу Севастополя.

Поздравляем участников и победителей конкурса «Азбука севастопольца» и приглашаем в музей-заповедник, чтобы не только изучать историю, но и вдохновляться на создание новых шедевров! С наступающим Днем города всех его жителей!