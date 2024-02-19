Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов

«Я так счастлив, что мы выиграли! Мы долго готовились и репетировали, учили слова песни, а сегодня выступили с ней перед ребятами как победители конкурса», «Свой рисунок я посвятил папе, который сейчас защищает нашу Родину, поэтому я очень рад, что мою работу высоко оценили», – именно такие чувства испытали сегодня ребята – участники концерта «Время выбрало нас». На мероприятии были подведены итоги патриотических конкурсов Херсонеса Таврического ‒ «Герои моей семьи» и «Песни в солдатской шинели».

В преддверии Дня защитника Отечества более двухсот детей и их родителей собрались на торжественной церемонии награждения победителей в актовом зале партнера музея-заповедника – Севастопольской детской школы искусств. Отличившиеся юные художники и творческие коллективы ребят получили дипломы, благодарности и памятные призы от Херсонеса Таврического. Атмосферу праздника создали музыкальные выступления победителей конкурса патриотической песни и выставка тематических работ с конкурса рисунков.

Ребята нашей группы с большим удовольствием приняли участие в конкурсе «Песни в солдатской шинели». Они репетировали каждый день, тщательно разучивали партию и очень старались. Мне особенно приятно, что сегодня, в мой день рождения, наших воспитанников пригласили на награждение! Это большая честь для нас! Мы очень рады и благодарим музей-заповедник «Херсонес Таврический» за такой чудесный праздник в преддверии Дня защитника Отечества, – сказала Вита Яковлевна Петрова, воспитатель группы «Капелька» детского сада № 20 «Магнолия». Именно ее талантливые ученики стали победителями конкурса «Песни в солдатской шинели».