Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов
актуально в республике
Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов

Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:37 19.02.2024

«Я так счастлив, что мы выиграли! Мы долго готовились и репетировали, учили слова песни, а сегодня выступили с ней перед ребятами как победители конкурса», «Свой рисунок я посвятил папе, который сейчас защищает нашу Родину, поэтому я очень рад, что мою работу высоко оценили», – именно такие чувства испытали сегодня ребята – участники концерта «Время выбрало нас». На мероприятии были подведены итоги патриотических конкурсов Херсонеса Таврического ‒ «Герои моей семьи» и «Песни в солдатской шинели».

В преддверии Дня защитника Отечества более двухсот детей и их родителей собрались на торжественной церемонии награждения победителей в актовом зале партнера музея-заповедника – Севастопольской детской школы искусств. Отличившиеся юные художники и творческие коллективы ребят получили дипломы, благодарности и памятные призы от Херсонеса Таврического. Атмосферу праздника создали музыкальные выступления победителей конкурса патриотической песни и выставка тематических работ с конкурса рисунков.

Ребята нашей группы с большим удовольствием приняли участие в конкурсе «Песни в солдатской шинели». Они репетировали каждый день, тщательно разучивали партию и очень старались. Мне особенно приятно, что сегодня, в мой день рождения, наших воспитанников пригласили на награждение! Это большая честь для нас! Мы очень рады и благодарим музей-заповедник «Херсонес Таврический» за такой чудесный праздник в преддверии Дня защитника Отечества, – сказала Вита Яковлевна Петрова, воспитатель группы «Капелька» детского сада № 20 «Магнолия». Именно ее талантливые ученики стали победителями конкурса «Песни в солдатской шинели».

Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов Херсонес Таврический наградил победителей патриотических конкурсов

Большое спасибо всем ребятам, принявшим участие в патриотических конкурсах музея-заповедника! От души поздравляем победителей! Ваши песни и рисунки помогли поздравить воинов с наступающим Днем защитника Отечества, поблагодарить их и передать слова любви и поддержки, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.