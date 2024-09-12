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Херсонес Таврический объявляет онлайн-конкурс «Первый среди лучших»

Херсонес Таврический объявляет онлайн-конкурс «Первый среди лучших»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:14 12.09.2024

С 12 сентября музей-заповедник начинает прием видеопоздравлений ко Дню учителя! В онлайн-конкурсе «Первый среди лучших» могут принять участие школьники 12‒17 лет. Для этого им необходимо всем классом записать видеопоздравление для любимого учителя и отправить его на почту: nekrashevich@chersonesos-sev.ru. Заявки принимаются до 1 октября!

В начале следующего месяца компетентное жюри выберет победителей соревнования. Они получат в подарок бесплатные билеты на ночную экскурсию «Свет Херсонеса» и яркие фотоснимки на память!

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Подробности – по телефону +7 918 950-69-16.

Сделайте приятное своему учителю и поборитесь за главный приз онлайн-конкурса «Первый среди лучших»! Ждем ваших заявок и видеопоздравлений до 1 октября! — отмечают специалисты Отдела по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический». 

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