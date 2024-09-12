Херсонес Таврический объявляет онлайн-конкурс «Первый среди лучших»

С 12 сентября музей-заповедник начинает прием видеопоздравлений ко Дню учителя! В онлайн-конкурсе «Первый среди лучших» могут принять участие школьники 12‒17 лет. Для этого им необходимо всем классом записать видеопоздравление для любимого учителя и отправить его на почту: nekrashevich@chersonesos-sev.ru. Заявки принимаются до 1 октября!
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С тегами: Херсонес таврический