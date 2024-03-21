Херсонес Таврический объявляет патриотический онлайн-конкурс

В преддверии Светлого Христова Воскресения и Дня Победы в Великой Отечественной войне музей-заповедник совместно с Фондом «Моя история», Крымской митрополией и Севастопольским благочинием приглашает ребят от 6 до 16 лет принять участие в онлайн-конкурсе «За веру! За Отечество!». Проявляйте творческие способности, читайте тематические стихи или исполняйте песни с коллективом, записывайте видео, присылайте его и побеждайте в патриотическом соревновании!

До 29 апреля классному руководителю предлагается снять горизонтальный видеоролик продолжительностью до одной минуты. Там необходимо записать либо песню (в исполнении коллектива школьников), либо стихотворение патриотической или православной тематики, прочитанное одним из учеников. После этого следует заполнить заявку (образцы ‒ в приложениях № 1 и № 2 к положению) и отправить видеоролик (можно несколько) на электронную почту nekrashevich@chersonesos-sev.ru. Тема письма ‒ «За веру! За Отечество!».

30 апреля компетентное жюри оценит представленные работы и определит победителей в двух возрастных группах: 6‒10 лет и 11‒16 лет. 6 лучших участников будут выбраны среди исполнителей песен (школьных коллективов) и еще 6 человек ‒ среди чтецов стихотворений.

Награждение победителей онлайн-соревнования «За веру! За Отечество!» пройдет 11 мая на гала-концерте в Херсонесе Таврическом. Лауреаты конкурса получат дипломы и памятные призы.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 918 950-69-16 (можно через Telegram или WhatsАpp).

Желаем успехов юным талантам и ждем ваших конкурсных работ! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»