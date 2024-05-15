Херсонес Таврический организует праздник в честь Международного дня музеев

18 мая в музее-заповеднике состоится семейный праздник, приуроченный к Международному дню музеев, и пройдет открытие выставки «Возвращение в Херсонес». По традиции вход на территорию учреждения культуры в этот день будет бесплатным.
2024 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, поэтому 18 мая в Херсонесе Таврическом праздник пройдет в особом формате.
План праздничных мероприятий:
11:00, 11:30 – интерактивные экскурсии «Сокровища древнего Херсонеса» (по предварительной регистрации),
12:00 ‒ Викторина по истории древнего города (Византийский дворик музея-заповедника),
12:30 ‒ Презентация книги «Возвращение в Херсонес»
13:00 – Кульминация праздника! В зале временных выставок Византийской экспозиции музея-заповедника откроется новая выставка ‒ «Возвращение в Херсонес»! Событие приурочено к выходу в издательстве «Медный всадник» одноименной книги, рассказывающей о приключениях древнегреческого мальчика Гераклида,
13:30 — 15:00 Мастер-класс по скетчу от художника-реставратора музея-заповедника и иллюстратора книги «Возвращение в Херсонес» Полины Жуковой (Византийский дворик музея-заповедника)
11:00 – 15:00 Интерактивная фотозона, аквагрим и фудкорт, а также точка продажи сувенирной продукции, созданной по мотивам книги «Возвращение в Херсонес» (Византийский дворик музея-заповедника)
Книга «Возвращение в Херсонес» написана заведующим издательским сектором музея-заповедника, кандидатом исторических наук Андреем Зайковым. Иллюстрации к нему созданы художником-реставратором Херсонеса Таврического ‒ Полиной Жуковой. С ними и с генеральным директором издательства «Медный Всадник» Андреем Тарасюком (г. Санкт-Петербург) можно будет познакомиться и пообщаться на открытии новой выставки.
Впервые в истории музея-заповедника на мероприятии будет присутствовать главный герой произведения ‒ юный Гераклид! Мальчик, будто сошедший со страниц книги, будет ждать всех 18 мая, чтобы рассказать историю «Возвращения в Херсонес»!
18 мая посещение выставки «Возвращение в Херсонес» бесплатно! Вход на территорию музея-заповедника также свободный. Ждем вас на семейном празднике в Херсонесе Таврическом!
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