Херсонес Таврический организует праздник в честь Международного дня музеев

Книга «Возвращение в Херсонес» написана заведующим издательским сектором музея-заповедника, кандидатом исторических наук Андреем Зайковым. Иллюстрации к нему созданы художником-реставратором Херсонеса Таврического ‒ Полиной Жуковой. С ними и с генеральным директором издательства «Медный Всадник» Андреем Тарасюком (г. Санкт-Петербург) можно будет познакомиться и пообщаться на открытии новой выставки.

Впервые в истории музея-заповедника на мероприятии будет присутствовать главный герой произведения ‒ юный Гераклид! Мальчик, будто сошедший со страниц книги, будет ждать всех 18 мая, чтобы рассказать историю «Возвращения в Херсонес»!

18 мая посещение выставки «Возвращение в Херсонес» бесплатно! Вход на территорию музея-заповедника также свободный. Ждем вас на семейном празднике в Херсонесе Таврическом!

источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»