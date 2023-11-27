Херсонес Таврический оцифруют. Весь…

Специалисты Севастопольского государственного университета, сообщает «Севастопольская газета», завершили первый этап работ над геоинформационной системой археологического памятника «Херсонес Таврический»:

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, разработка ведется в рамках стратегического проекта «Археонет» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Уже оцифрованы храмы и четыре квартала. На высококачественных 3D-моделях с разрешением 25 мм на пиксель можно разглядеть каждый камень, выщербины на колоннах, детали орнамента каменных элементов. При этом предусмотрены семь уровней детализации, благодаря этому систему возможно запустить даже на слабомощных компьютерах.