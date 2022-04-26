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Херсонес переходит на летний режим работы
фото: pxhere.com

Херсонес Таврический переходит на летний режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 26.04.2022

С 1 мая 2022 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на летний режим работы. С 1 по 30 мая и с 1 по 30 сентября 2022 года музей-заповедник будет работать с 9:00 до 20:00 (вход посетителей осуществляется до 19:30).

Обращаем ваше внимание, что с 1 июня по 31 августа музей-заповедник будет работать с 09:00 до 21:00 (вход посетителей осуществляется до 20:00), — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

С 1 мая для гостей начнёт работу дополнительная входная группа у башни Зенона. Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут открыты с 09:00 до 19:30, с 1 июня по 31 августа – до 20:00.

Время работы экспозиционных и выставочных залов с 1 мая по 31 сентября – с 09:00 до 19:00;

  • время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 19:30; с 1 июня по 31 августа – с 90:00 до 20:00;
  • время работы туалетов – с 09:00 до 20:00, с 1 июня по 31 августа – с 9:00 до 21:00.
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Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральную входную группу в соответствии с расписанием богослужений.

В выставочных и экспозиционных залах музея-заповедника «Херсонес Таврический» установлен следующий режим санитарных дней:

  • для античной экспозиции и зала временных выставок в здании античной экспозиции – это последний вторник каждого месяца (уборка залов осуществляется каждый понедельник в первой половине дня с 09:00 до 14:00);
  • для византийской экспозиции и зала временных выставок в здании византийской экспозиции – это последний понедельник каждого месяца (уборка залов осуществляется каждый понедельник во второй половине дня с 14:00 до 18:00).

Источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»


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