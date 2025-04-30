Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);

кассы будут работать с 09:00 до 19:30;

время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 19:30;

время работы туалетов – с 09:00 до 20:00.

Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник во второй половине дня.

Вход в храмы Свято-Владимирского Херсонесского монастыря для всех посетителей бесплатный. Вы можете свободно посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских. Вход в храмы будет осуществляться через Центральную и Западную входную группу.

Для севастопольцев вход в музей-заповедник по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое. Приходите в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и знакомьтесь с историей города двух тысячелетий! — приглашают сотрудники музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»