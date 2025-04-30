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Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 16:17 30.04.2025

С 1 мая по 31 мая 2025 года музей-заповедник будет работать по следующему графику:
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