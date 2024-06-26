Херсонес Таврический посетили артисты старейшего театра России

Прогулка началась в западной части городища. Заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника Надежда Гончарова и экскурсовод Роман Луца рассказали посетителям об основании Херсонеса Таврического, а также о древнегреческом, римском и византийском периодах его существования. Большое внимание они уделили крещению князя Владимира на этой территории, объяснив, почему город называют «купелью русского православия».

Коллектив первого русского профессионального театра из Ярославля приехал в Севастополь в рамках федеральной программы “Большие гастроли”, которая осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конечно, мы в городе не в первый раз, но всегда обязательно посещаем Херсонес. Мы привозим тех, кому интересно прикоснуться к истории древнего города, к первородности Крещения Руси. Очень внимательно следим за всем, что происходит в музее-заповеднике, и с нетерпением ждем открытия грандиозного историко-археологического парка! ‒ отмечает народный артист России, художественный руководитель Российского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов.

Гости внимательно слушали экскурсоводов, задавали вопросы и, конечно, фотографировались на фоне достопримечательностей музея-заповедника! Особенно им запомнились Базилика 1935 года, мозаичный павильон, Дом винодела и Античный театр Херсонеса ‒ единственный на территории всего Северного Причерноморья.