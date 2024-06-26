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Херсонес Таврический посетили артисты старейшего театра России

Херсонес Таврический посетили артисты старейшего театра России

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:26 26.06.2024

Гостями музея-заповедника стало более 70 актеров и работников технических служб Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова! Перед началом «Больших гастролей» в Севастополе, которые проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, они решили отправиться на экскурсию в Херсонес Таврический.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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