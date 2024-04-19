Херсонес Таврический приглашает на празднование Пасхи

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 5 мая. По традиции в этот день в Херсонесе Таврическом – колыбели русского православия ‒ пройдет семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея».

Его организаторами станут музей-заповедник, Фонд «Моя история» и Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе. С 10:00 до 14:00 посетителей фестиваля будут ждать тематические фотозоны, выставки под открытым небом, мастер-классы, концерты и многое другое. Интересно будет всем! Вход свободный, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

5 мая музея-заповедник наполнится атмосферой светлого праздника Пасхи. Рядом со входом, неподалеку от башни Зенона, посетителей будет встречать яркая фотозона. Там можно будет сделать семейные фотоснимки на память. Затем, пройдя по периболу, гости осмотрят стендовую выставку «Символы Пасхи», которая завершится еще одной праздничной фотозоной.

С самого утра на центральной улице Херсонеса Таврического начнет работу благотворительная ярмарка «Город-кулич», представленная пекарней «Севастопольский пряник». Для посетителей музея-заповедника будут организованы мастер-классы по росписи имбирных пряников и калачей, а также по приготовлению яблок в карамели. И малыши, и ребята постарше смогут принять участие в детской игровой программе «Пасхальные забавы», которая будет проходить за Монетным двором.

Но 5 мая у гостей Херсонеса Таврического будет возможность проявить не только свои кулинарные таланты! С 10:00 до 13:00 на главной улице древнего города будут организованы мастер-классы по изготовлению пасхальных магнитов, текстильных и деревянных игрушек и браслетов из бусин. Также все желающие смогут научиться работать на гончарном круге, лепить из глины или выкладывать стеклянную мозаику.

Гостям помладше будет интересно раскрасить пасхальные яйца в рамках арт-аллеи на центральной улице музея-заповедника. Посетители постарше смогут принять участие в мастер-классе «Музыка акварели», который будет проходить на смотровой площадке у северного берега городища. Настроиться на занятие помогут сопровождающие его звуки скрипки, виолончели и флейты.